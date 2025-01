Marvel promuje nim Kapitana Amerykę 4, a pojawi się na ekranie tylko na kilka minut

Czerwony Hulk praktycznie przejął kampanię marketingową Kapitana Ameryki: Nowy wspaniały świat, regularnie pojawiając się na nowych materiałach promocyjnych filmu. Jednak nawet jego obecność nie pomogła w przedsprzedaży biletów i wiele wskazuje na to, że czwarta część Kapitana Ameryki zaliczy podobny wynik otwarcia w Ameryce, jak Eternals. Jednak po premierze fani MCU mogą być szczególnie niezadowoleni, że Marvel zdecydował się na „fałszywą kampanię marketingową” swojej nowej produkcji. Szczególnie że Czerwony Hulk ma pojawić się na ekranie wyłącznie przez kilka minut.

Kapitan Ameryka 4 – Czerwony Hulk pojawi się na ekranie tylko na kilka minut

Scooper Cryptic HD QUALITY przekazał, że Marvel zbyt często prezentuje nowe materiały z Czerwonym Hulkiem, chociaż bohater „ledwo pojawia się w filmie”. Jeszcze więcej informacji uzyskaliśmy od insidera The Beyond Reporter, który wprost napisał, że antagonista pojawia się na ekranie zaledwie na cztery minuty. Oznacza to, że Czerwonego Hulka zobaczymy wyłącznie w finałowym starciu z Kapitanem Ameryką. Jeszcze w zeszłym roku pojawiły się doniesienia, że Marvel wykorzystuje wielką walkę między zmutowanym Thaddeusem Rossem a Samem Wilsonem, chociaż ich pojedynek będzie trwał zaledwie kilka minut.