Kapitan Ameryka 4 na nowym zdjęciu z filmu. Pierwsza pełna prezentacja bohatera

Do premiery Kapitana Ameryki 4 pozostało jeszcze sporo czasu i film został przez Marvela opóźniony do pierwszego kwartału przyszłego roku. Mimo to niektóre kampanie promocyjne produkcji zostały zaplanowane właśnie na obecny miesiąc i do sieci trafiły oficjalne materiały promocyjne z filmu, które prezentowały nowy wygląd tytułowego bohatera, czy potężnego Red Hulka. Marvel postanowił wykorzystać więc okazję i promuje swoje przyszłoroczne widowisko poprzez magazyn Empire, w którym pojawiło się świeże zdjęcie pochodzące bezpośrednio z filmu Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat.

Kapitan Ameryka 4 – nowe zdjęcie i informacje o filmie Marvela

Możemy na nim zobaczyć Sama Wilsona w stroju Kapitana Ameryki. Kostium został odpowiednio odświeżony, przywodząc jednak na myśl te stroje, które nosił aktor Chris Evans jako Steve Rogers. Możemy także zobaczyć słynną tarczę Kapitana, która pozostała taka sama, jak w serialu Falcon i Zimowy żołnierz. To pierwsze oficjalne zdjęcie pochodzące z filmu, które prezentuje Kapitana Amerykę w jego nowym stroju. W kwietniu Marvel udostępnił dwa pierwsze zdjęcia, które jednak przedstawiały Anthony’ego Mackiego jako Sama Wilsona, ale w cywilnych ubraniach.