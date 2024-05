Kapitan Ameryka 4 nawiąże do najlepszego filmu z MCU? Nowy wyciek z planu

Wczoraj rozpoczęły się dokrętki do filmu Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat. Z powodu poprawienia scen akcji i ulepszenia fabuły Marvel zdecydował się na opóźnienie premiery produkcji do lutego przyszłego roku. Do sieci trafia coraz więcej informacji o Kapitanie Ameryce 4 i niedawno poinformowano, że film może przypomnieć o wydarzeniach z Eternals, a konkretniej o wielkim Celestialu Tiamucie, którego część ciała wyrasta z planety. Teraz z kolei informatorzy podali, że produkcja może nawiązać do uważanej przez sporą część widzów najlepszego filmu z MCU.

Kapitan Ameryka 4 – opis sceny akcji

Jedną z pierwszych scen nakręconych podczas dokrętek jest sekwencja, w której Sam Wilson podróżuje samochodem i nagle najeżdża na kolczatkę rozstawioną przez policję. Okazuje się, że to pułapka, prowadząca do strzelaniny, w której jeden z policjantów zostaje postrzelony, a samochód Kapitana Ameryki eksploduje. Następnie dochodzi do walki wręcz, co sugeruje podobieństwo do sceny z Kapitan Ameryka: Zimowy Żołnierz.