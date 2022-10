Kapitalna oferta Xbox Game Pass na 2023 rok. Microsoft zadba o prawdziwe hity

Biblioteka Xbox Game Pass cały czas jest rozwijana i poszerzana o kolejne tytuły. Niedawno poznaliśmy pełną listę gier na drugą połowę października. Wkrótce Microsoft przedstawi nowości na listopad, wśród których nie zabraknie wielu oczekiwanych tytułów, w tym Football Manager 2023, Pentiment oraz Warhammer 40,000: Darktide na PC. Jednak prawdziwy zalew hitów czeka nas w 2023 roku, kiedy otrzymamy zestaw bardzo mocnych tytułów.

Redakcja Purebox przygotowała zestawienie wszystkich ogłoszonych gier w Xbox Game Pass na przyszły rok. Już wiosną otrzymamy wiele świetnych gier, żeby tylko wymienić Forzę Motorsport, Atomic Heart i The Last Case of Benedict Fox. To jednak dopiero przedsmak równie rewelacyjnej oferty na resztę roku, w której znajdą się takie gry, jak Lies of P, Railway Empire 2, Redfall, Stalker 2, Starfield i The Texas Chain Saw Massacre. Pełną listę znajdziecie poniżej.

Xbox Game Pass na 2023 rok: