Kampania promocyjna The Social Reckoning nabiera rozpędu. Nowe plakaty wyraźnie nawiązują do kultowego filmu

Sony Pictures odsłoniło kolejne materiały promujące sequel The Social Network. Twórcy nie ukrywają inspiracji kampanią sprzed 16 lat.

Kampania promocyjna The Social Reckoning wyraźnie nabiera tempa. Niedawno mogliśmy zobaczyć pierwszy zwiastun filmu Aarona Sorkina, a teraz do sieci trafiły również plakaty głównych bohaterów. Co ciekawe, materiały promocyjne w bardzo wyraźny sposób nawiązują do kampanii reklamowej The Social Network Davida Finchera. Twórcy wykorzystują sprawdzone ruchy marketingowe. Czy to będzie hit na miarę The Social Network? Sony Pictures opublikowało trzy plakaty prezentujące bohaterów granych przez Jeremy'ego Stronga, Mikey Madison oraz Jeremy'ego Allena White'a. Materiałom towarzyszy hasło “We're way past making friends”, które nie jest przypadkowe. To wyraźne nawiązanie do kultowego sloganu promującego The Social Network: “You don't get to 500 million friends without making a few enemies”.

Nowy slogan można przetłumaczyć jako „Etap zdobywania znajomych mamy już dawno za sobą”. Jest to czytelna sugestia, że sequel nie będzie już opowieścią o narodzinach Facebooka i budowaniu największego serwisu społecznościowego świata. Tym razem twórcy chcą skupić się na konsekwencjach jego działalności – politycznych, społecznych i biznesowych – dlatego kampania promocyjna od początku podkreśla znacznie dojrzalszy i mroczniejszy ton filmu.

GramTV przedstawia:

The Social Reckoning od początku przedstawiane jest jako bezpośrednia kontynuacja historii zapoczątkowanej w The Social Network, dlatego twórcy najwyraźniej chcą już na etapie promocji budować skojarzenia z uznanym obrazem z 2010 roku. Nie oznacza to jednak, że film uniknie porównań. Wręcz przeciwnie – wielu widzów zastanawia się, czy sequel będzie w stanie dorównać produkcji Davida Finchera, uznawanej za jeden z najlepszych filmów minionej dekady. Tym bardziej że za kamerą tym razem staje sam Aaron Sorkin, autor oscarowego scenariusza do oryginału, który zastępuje Finchera na stanowisku reżysera. The Social Reckoning trafi do kin 9 października. Do tego czasu można spodziewać się kolejnych materiałów promocyjnych, które najpewniej jeszcze mocniej będą odwoływać się do dziedzictwa The Social Network.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.









