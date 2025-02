Kampania fabularna do Delta Force będzie darmowa. Poznaliśmy także wymagania sprzętowe

Dodatek do FPS-a zadebiutuje już 21 lutego.

Twórcy Delta Force ogłosili pod koniec ubiegłego roku, że do gry zostanie dodana kampania fabularna. Miał to być dodatkowy tryb niezależny od części multiplayer FPS-a od TiMi Group Studio i Team Jade. Właśnie poznaliśmy nowe informacje o darmowym trybie, w tym wymagania sprzętowe, które będą wyższe od dotychczasowej produkcji.

Delta Force – Black Hawk Down - nowe informacje i wymagania sprzętowe

Jak już wspomnieliśmy, dodatek do Delta Force o nazwie Black Hawk Down zostanie udostępniony każdemu za darmo - wcześniejsze informacje sugerowały, że zawartość będzie płatna. Warto wspomnieć, że kampania fabularna została stworzona z użyciem silnika Unreal Engine 5, w przeciwieństwie do części multiplayer bazującej na Unreal Engine 4. Z tego powodu twórcy kolejny raz podzielili się wymaganiami sprzętowymi gry.