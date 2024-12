Twórcy Delta Force wypowiedzieli się o kampanii fabularnej. Historia będzie immersyjna i angażująca

Jak już wiemy, w przyszłym roku Delta Force ma się doczekać wielu nowości, a jedną z największych ma być płatna kampania fabularna. Kierownik game designu, Ricky Liao, wypowiedział się o tym elemencie gry. Dowiedzieliśmy się, że tryb fabularny będzie inspirowany filmem “Helikopter w ogniu”, tytułem z 2003 roku oraz prawdziwymi wydarzeniami. Ma on być również bardzo immersyjny i angażujący - z tego powodu mamy zobaczyć mniejszą liczbę cutscenek, a opowiadaniem historii zajmie się sam gameplay.

W tym roku dwa razy mieliśmy szansę przetestować Delta Force. Stało się to przy okazji wersji demo na Steam Next Fest oraz otwartej bety udostępnionej 5 grudnia. W tym momencie tytuł nie zawiera jeszcze wielu istotnych elementów, które zostaną dodane podczas dalszego rozwoju gry - twórcy właśnie wypowiedzieli się na ten temat.

W dalszej części wypowiedzi Rickiego Liao o Delta Force dowiedzieliśmy się, że kampania fabularna jest przewidziana głównie do solowej rozgrywki, lecz w grze znajdziemy opcję przejścia jej we współpracy z innymi. Za przejście nowego trybu w dowolny sposób otrzymamy nagrody, lecz ze względu na brak chęci wprowadzenia elementów pay-to-win nie będą one nowymi broniami lub umiejętnościami.