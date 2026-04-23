Już wiadomo, kiedy MindsEye pokaże misję z „dowodami na sabotaż”

Raczej trudno będzie wam to zrobić. Wydana latem ubiegłego roku produkcja nie wzbudza bowiem najlepszych emocji.

Misja z “dowodami na sabotaż” zmierza do MindsEye

Na pewno nie pomaga w tym również kierownictwo Build a Rocket Boy. Jakiś czas temu prezes studia, Mark Gerhard, ogłosił publicznie, iż ma dowody na to, że w przypadku MindsEye doszło do… sabotażu. – Zidentyfikowaliśmy zaangażowane strony, a sprawą zajmują się teraz organy ścigania w Wielkiej Brytanii i USA. Mogę potwierdzić, że towarzyszą nam w tym śledztwie, ale sprawa jest już w ich rękach – mówił Gerhard. Jednocześnie niespodziewanie potwierdził on, iż ma na ten rzekomy sabotaż dowody. Dowody, które zamierza zaprezentować w nietypowy sposób, bo… w samej grze w ramach dodanej misji.