Już wiadomo, kiedy MindsEye pokaże misję z „dowodami na sabotaż”

MindsEye i kontrowersje – wskażcie bardziej ikoniczny duet. Czekamy.
Raczej trudno będzie wam to zrobić. Wydana latem ubiegłego roku produkcja nie wzbudza bowiem najlepszych emocji.
Misja z “dowodami na sabotaż” zmierza do MindsEye
Na pewno nie pomaga w tym również kierownictwo Build a Rocket Boy. Jakiś czas temu prezes studia, Mark Gerhard, ogłosił publicznie, iż ma dowody na to, że w przypadku MindsEye doszło do… sabotażu. – Zidentyfikowaliśmy zaangażowane strony, a sprawą zajmują się teraz organy ścigania w Wielkiej Brytanii i USA. Mogę potwierdzić, że towarzyszą nam w tym śledztwie, ale sprawa jest już w ich rękach – mówił Gerhard. Jednocześnie niespodziewanie potwierdził on, iż ma na ten rzekomy sabotaż dowody. Dowody, które zamierza zaprezentować w nietypowy sposób, bo… w samej grze w ramach dodanej misji.
Misja ta otrzymała wiele mówiącą nazwę Blacklisted i właśnie dowiedzieliśmy się, kiedy ci, którzy z jakiegoś powodu nadal grają w MindsEye, będą mogli ją sprawić. “Przełomowe” zadanie zostanie wprowadzone już 28 kwietnia, czyli w najbliższy wtorek. W ramach misji wcielimy się w Julię Black – zawodową zabójczynię, którą wysłano do Redrock City. Jako ona będziemy musieli wyeliminować dwa kluczowe cele, co nie będzie jednak łatwe. Najpierw bowiem będziemy musieli zinfiltrować przestępczy półświatek i sabotować go tak, by nie zostać wykrytym. Na ten moment nie wiadomo, w jaki sposób dowody, które podobno ma Gerhard, zostaną wplecione do opowieści i w niej przedstawione.
Cóż, już za mniej niż tydzień przekonamy się, czy z tej chmury spadnie jakikolwiek deszcz, czy też na zapowiedziach szefa Build a Rocket Boy się zakończy. Aczkolwiek wydaje się, że na ten moment ma on nieco większe problemy. Otóż pracownicy studia postanowili wejść na drogę prawną w związku z zarzutami o rzekomą inwigilację. Szefostwo miało instalować na komputerach twórców oprogramowanie śledzące i zbierać nieujawnione dane, w przypadku których nie wiadomo nawet, w jaki sposób są przetrzymywane.
