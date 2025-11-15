Już w 2026 roku Predator będzie uczestniczyć w turnieju sztuk walk

Seria Predator przeżywa prawdziwy renesans. Po sukcesie Prey z 2022 roku, a następnie animowanego Predator: Pogromca Zabójców i najnowszego filmu Predator: Strefa zagrożenia, Yautja szykują się do wielkiego powrotu w 2026 roku. Ostatnie produkcje pokazują, że marka może ewoluować poza klasyczną formułę „łowca kontra ofiara”, eksplorując nowe środowiska i postacie, co otwiera drzwi do kolejnych eksperymentalnych projektów.

Predator będzie uczestniczyć w turnieju sztuk walk

Sytuacja sprzyja również rozwojowi serii w komiksach. Marvel Comics posiada licencję na Predatora od 2020 roku, dzięki czemu wydano m.in. Predator kontra Wolverine, Predator kontra Czarna Pantera czy Predator: Red, White & Blood. W 2026 roku dołączy do tego nowa seria Predator: Bloodshed, skupiająca się na brutalnym turnieju sztuk walki, gdzie Yautja walczą z rywalami w pięciu zeszytach.