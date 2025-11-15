Już w 2026 roku Predator będzie uczestniczyć w turnieju sztuk walk

Seria Predator przeżywa prawdziwy renesans. Po sukcesie Prey z 2022 roku, a następnie animowanego Predator: Pogromca Zabójców i najnowszego filmu Predator: Strefa zagrożenia, Yautja szykują się do wielkiego powrotu w 2026 roku. Ostatnie produkcje pokazują, że marka może ewoluować poza klasyczną formułę „łowca kontra ofiara”, eksplorując nowe środowiska i postacie, co otwiera drzwi do kolejnych eksperymentalnych projektów.
Predator będzie uczestniczyć w turnieju sztuk walk
Sytuacja sprzyja również rozwojowi serii w komiksach. Marvel Comics posiada licencję na Predatora od 2020 roku, dzięki czemu wydano m.in. Predator kontra Wolverine, Predator kontra Czarna Pantera czy Predator: Red, White & Blood. W 2026 roku dołączy do tego nowa seria Predator: Bloodshed, skupiająca się na brutalnym turnieju sztuk walki, gdzie Yautja walczą z rywalami w pięciu zeszytach.
Komiks skoncentruje się na turnieju sztuk walki, w którym wojownicy Yautja zmierzą się z rywalami z całego świata, prezentując brutalną, krwistą akcję i widowiskowe pojedynki. Seria ma pięć zeszytów i pokaże Yautję w różnych stylach walki, łącząc klasyczną brutalność łowców z elementami widowiskowych turniejów znanych z filmów i innych mediów.
Trzeci film Dana Trachtenberga o Predatorze najpewniej popchnie serię w jeszcze bardziej eksperymentalne kierunki. Tymczasem Marvel Comics ma pole do dalszego rozwijania odważnych historii, które najlepiej sprawdzą się w formacie komiksowym, pozwalając fanom na jeszcze głębsze poznanie uniwersum Yautja.
Dodatkowo fakt, że zarówno Fox (producent filmów Predator), jak i Marvel Comics są dziś w rękach Disneya, daje koncernowi pełną kontrolę nad serią. Dzięki temu Disney może rozwijać markę w sposób skoordynowany – od filmów, przez animacje, po komiksy – co sprzyja powstawaniu nowych historii i zapewnia fanom spójne i rozbudowane uniwersum Predatora.
