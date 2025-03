Już niedługo odbędzie się One More Game 2025. Na stoisku Gram.pl zobaczymy sporo atrakcji

W niedalekiej przyszłości będzie miała miejsce czwarta już edycja One More Game - w zeszłym roku na wydarzeniu pojawiło się prawie 8 tysięcy osób. W dniach 5-6 kwietnia we wrocławskiej hali stulecia ponownie zbierze się spora grupa osób. Teraz wiemy również, jakie atrakcje pojawią się na gramowym stoisku podczas wydarzenia.

One More Game 2025 - co zobaczymy w strefie Gram.pl?

Podczas OMG 2025 będziemy mogli spędzić czas na wielu stoiskach, jedno z nich będzie oczywiście należało do Gram.pl. Znajdzie się tam: