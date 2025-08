Już dzisiaj nowe gry w PS Plus. Trzy tytuły dla wszystkich subskrybentów, a także prezent

Zgodnie z wcześniej podanymi informacjami, już dziś, czyli od 5 sierpnia, subskrybenci PlayStation Plus mogą już pobrać nowe gry w ramach sierpniowej oferty. W tym miesiącu do usługi trafiły trzy zróżnicowane tytuły – hardkorowa gra akcji Lies of P, sieciowy survival DayZ oraz bijatyka My Hero One’s Justice 2. Gry dostępne są we wszystkich wariantach abonamentu – Essential, Extra i Premium.

PS Plus – sierpniowe gry i prezent na 15-lecie us ługi

Lies of P to soulslike inspirowany historią Pinokia, w którym gracze jako mechaniczna marionetka trafiają do miasta Krat, mierząc się z groźnymi przeciwnikami i mroczną atmosferą. Produkcja chwalona jest za styl graficzny i satysfakcjonującą walkę, a jej średnia ocen na PS5 to 81% na Metacritic.