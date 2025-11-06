Zaloguj się lub Zarejestruj

Już dzisiaj dwie kolejne gry w Game Passie. Zagramy m.in. w polski tytuł

Mikołaj Berlik
2025/11/06 10:30
0
0

Dwie premiery w abonamencie Microsoftu – w tym strategia inspirowana popularnym Timberborn.

W pierwszym tygodniu listopada oferta Xbox i PC Game Pass została rozbudowana o dwa nowe tytuły. Od dziś abonenci mogą sprawdzić polskie Egging On autorstwa studia Egobounds oraz utrzymany w klimacie bajkowej strategii Whiskerwood, przypominający popularne Timberborn.

Xbox Game Pass
Xbox Game Pass

Game Pass – nowe gry dostępne już dzisiaj

Egging On to platformówka 3D, w której gracz wciela się w jajko próbujące dotrzeć na szczyt serii torów przeszkód. Choć krucha skorupa bohatera bywa problemem, jego kształt i fizyka otoczenia pozwalają wykorzystać go w pomysłowy sposób. Produkcja, stworzona przez małe polskie studio Egobounds, debiutuje dziś nie tylko w ramach Xbox Game Pass i PC Game Pass, ale również na PlayStation 5.

Drugim dzisiejszym debiutem jest Whiskerwood – gra strategiczna dostępna we wczesnym dostępie na PC. Gracze obejmują w niej dowodzenie nad kolonią myszy, które próbują przetrwać pod czujnym okiem swoich kocich panów. Oprócz klasycznego budowania osady i dbania o mieszkańców, konieczne jest też utrzymanie dobrych relacji z kotami, co w praktyce oznacza balansowanie między rozwojem a przetrwaniem.

GramTV przedstawia:

Przypomnijmy, że pełna lista tytułów dostępnych w ramach usług PC oraz Xbox Game Pass jest już znana – znajdziecie ją tutaj.

Tagi:

News
PC
Microsoft
Xbox One
premiera
Xbox Game Pass
Xbox
Xbox Series X
Xbox Series S
PC Game Pass
Mikołaj Berlik
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112