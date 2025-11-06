Już dzisiaj dwie kolejne gry w Game Passie. Zagramy m.in. w polski tytuł

W pierwszym tygodniu listopada oferta Xbox i PC Game Pass została rozbudowana o dwa nowe tytuły. Od dziś abonenci mogą sprawdzić polskie Egging On autorstwa studia Egobounds oraz utrzymany w klimacie bajkowej strategii Whiskerwood, przypominający popularne Timberborn.

Game Pass – nowe gry dostępne już dzisiaj

Egging On to platformówka 3D, w której gracz wciela się w jajko próbujące dotrzeć na szczyt serii torów przeszkód. Choć krucha skorupa bohatera bywa problemem, jego kształt i fizyka otoczenia pozwalają wykorzystać go w pomysłowy sposób. Produkcja, stworzona przez małe polskie studio Egobounds, debiutuje dziś nie tylko w ramach Xbox Game Pass i PC Game Pass, ale również na PlayStation 5.