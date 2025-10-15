Już dziś pięć nowych gier w Xbox Game Pass, w tym kandydat do tytułu GOTY 2025

Microsoft ponownie rozbudowuje katalog Xbox Game Pass, oferując graczom aż pięć nowych tytułów. Wśród nich znalazła się Ball x Pit – wyjątkowa produkcja określona przez Davida Jaffe, twórcę God of War, jako pretendent do tytułu Gry Roku 2025.

Xbox Game Pass – pięć nowych gier w październikowej aktualizacji

Największą premierą dnia jest Ball x Pit, które zadebiutowało równocześnie na wszystkich głównych platformach. To nietypowa mieszanka roguelite’a, survivalu i base buildera, w której łączymy ze sobą kule, tworząc potężne pociski i odpierając fale przeciwników. Po każdej rundzie rozbudowujemy bazę, rekrutujemy bohaterów i rozwijamy zasoby, co nadaje grze dużą głębię strategiczną.