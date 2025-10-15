Zaloguj się lub Zarejestruj

Już dziś pięć nowych gier w Xbox Game Pass, w tym kandydat do tytułu GOTY 2025

Mikołaj Berlik
2025/10/15 10:30
0
0

Nowy zestaw gier w Xbox Game Pass robi wrażenie.

Microsoft ponownie rozbudowuje katalog Xbox Game Pass, oferując graczom aż pięć nowych tytułów. Wśród nich znalazła się Ball x Pit – wyjątkowa produkcja określona przez Davida Jaffe, twórcę God of War, jako pretendent do tytułu Gry Roku 2025.

Xbox Game Pass
Xbox Game Pass

Xbox Game Pass – pięć nowych gier w październikowej aktualizacji

Największą premierą dnia jest Ball x Pit, które zadebiutowało równocześnie na wszystkich głównych platformach. To nietypowa mieszanka roguelite’a, survivalu i base buildera, w której łączymy ze sobą kule, tworząc potężne pociski i odpierając fale przeciwników. Po każdej rundzie rozbudowujemy bazę, rekrutujemy bohaterów i rozwijamy zasoby, co nadaje grze dużą głębię strategiczną.

David Jaffe, twórca oryginalnego God of War, określił Ball x Pit mianem pretendenta do GOTY 2025, chwaląc wiele aspektów gry.

GramTV przedstawia:

Xbox Game Pass – pełna lista nowych gier

  • The Grinch: Christmas Adventures (Cloud, Console, PC) – świąteczna platformówka pełna humoru i uroku.
  • Eternal Strands (Cloud, PC, Xbox Series X|S) – widowiskowa gra akcji fantasy od studia Yellow Brick Games.
  • Ninja Gaiden 2 Black (Cloud, PC, Xbox Series X|S) – odświeżona wersja klasyka z Ryu Hayabusą w roli głównej.
  • He Is Coming (PC – Game Preview) – mroczne RPG z elementami auto-battlera.

To jedna z najbardziej różnorodnych aktualizacji usługi w ostatnich miesiącach. Gracze mogą liczyć na mieszankę akcji, strategii i klasyki, a Ball x Pit już teraz przyciąga uwagę jako potencjalny hit.

Źródło:https://www.xbox.com/pl-PL/xbox-game-pass

Mikołaj Berlik
