Już dziś pięć nowych gier w Xbox Game Pass, w tym kandydat do tytułu GOTY 2025

Microsoft ponownie rozbudowuje katalog Xbox Game Pass, oferując graczom aż pięć nowych tytułów. Wśród nich znalazła się Ball x Pit – wyjątkowa produkcja określona przez Davida Jaffe, twórcę God of War, jako pretendent do tytułu Gry Roku 2025.
Xbox Game Pass – pięć nowych gier w październikowej aktualizacji
Największą premierą dnia jest Ball x Pit, które zadebiutowało równocześnie na wszystkich głównych platformach. To nietypowa mieszanka roguelite’a, survivalu i base buildera, w której łączymy ze sobą kule, tworząc potężne pociski i odpierając fale przeciwników. Po każdej rundzie rozbudowujemy bazę, rekrutujemy bohaterów i rozwijamy zasoby, co nadaje grze dużą głębię strategiczną.
David Jaffe, twórca oryginalnego God of War, określił Ball x Pit mianem pretendenta do GOTY 2025, chwaląc wiele aspektów gry.
GramTV przedstawia:
Xbox Game Pass – pełna lista nowych gier
The Grinch: Christmas Adventures (Cloud, Console, PC) – świąteczna platformówka pełna humoru i uroku.
Eternal Strands (Cloud, PC, Xbox Series X|S) – widowiskowa gra akcji fantasy od studia Yellow Brick Games.
Ninja Gaiden 2 Black (Cloud, PC, Xbox Series X|S) – odświeżona wersja klasyka z Ryu Hayabusą w roli głównej.
He Is Coming (PC – Game Preview) – mroczne RPG z elementami auto-battlera.
To jedna z najbardziej różnorodnych aktualizacji usługi w ostatnich miesiącach. Gracze mogą liczyć na mieszankę akcji, strategii i klasyki, a Ball x Pit już teraz przyciąga uwagę jako potencjalny hit.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!