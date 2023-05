Jude Law używał specjalnych perfum o zapachu „krwi, fekaliów i potu”, żeby wiarygodnie zagrać Henryka VIII

Aktorskie metamorfozy to normalka w kinie. Jednak Jude Law postanowił śmierdzieć jak Henryk VIII.

Jude Law wciela się w rolę w jednego z najbardziej kontrowersyjnych, a jednocześnie rozpoznawalnych brytyjskich monarchów. W filmie Firebrand, zagrał Henryka VIII. Aktor postanowił wejść w skórę swojej postaci do tego stopnia, że zaczął okropnie śmierdzieć. Trudno powiedzieć co na to jego współpracownicy, ale Law używał specjalnie spreparowanej kompozycji, składającej się z zapachów krwi, fekaliów i potu.