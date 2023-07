Jonathan Majors od wielu lat zachowywał się agresywnie. Czy to koniec kariery aktora?

Dziewięć różnych osób rozmawiało z magazynem o tym, jak Majors wykorzystywał emocjonalnie kobietę, z którą spotykał się w przeszłości. Kobieta przyznała, że był to trudny dla niej związek, który przerodził się w „emocjonalną torturę” i były momenty „bliskie przemocy”, w których aktor był „pełen wściekłości”.

Jonathan Majors jeszcze na studiach w Yale przejawiał agresywne zachowania. Niektóre osoby szybko to dostrzegły i nie są zaskoczone, że aktor ma teraz przez to problemy.

Nikt nie jest zaskoczony, że to wychodzi na jaw. Zawsze wydawało mi się, że to kwestia czasu, ponieważ jego zachowanie nigdy się nie zmieniło. Jest złym gościem, a teraz go to po prostu dopadło.