Marvel przygotowuje się do zastąpienia Jonathana Majorsa. Aktorowi grozi rok więzienia

We wtorek odbyła się pierwsza rozprawa sądowa, na której aktor uczestniczył za pośrednictwem Zooma. Majors usłyszał, że jeżeli stawiane mu zarzuty zostaną udowodnione, to grozi mu rok pozbawienia wolności. Na kolejnych rozprawach, w tym następnej wyznaczonej na 13 czerwca, gwiazdor ma stawić się osobiście w sądzie, inaczej zostanie wydany nakaz jego aresztowania.

Odbyła się pierwsza rozprawa sądowa w sprawie rzekomego pobicia kobiety przez Jonathana Majorsa. Do sprawy doszło pod koniec marca, kiedy to popularny aktor znany z uniwersum Marvela i Creeda III został zatrzymany po zgłoszeniu na policję przemocy domowej. Gwiazdor od samego początku twierdzi, że jest niewinny, chociaż niedługo później zgłosiły się kolejne kobiety, które oskarżyły Majorsa o przemoc. W konsekwencji aktor stracił już trzy role, a ta najważniejsza, czyli w MCU, wciąż wisi na włosku.

Zespół adwokatów Jonathana Majorsa, w tym prawniczka Priya Chaudhry, wyrazili oburzenie działaniem prokuratury i policji. Chaudhry powiedziała, że zaangażowana kobieta kłamie na temat domniemanego incydentu, a dostarczone przez adwokatów nagrania do sądu mają potwierdzać tę tezę. Prawniczka twierdzi, że traktowanie jej klienta przez wymiar sprawiedliwości jest przykładem uprzedzeń rasowych.

To polowanie na czarownice przeciwko Jonathanowi Majorsowi, napędzane bezpodstawnymi roszczeniami. Zamiast odrzucić zarzuty w obliczu oczywistych kłamstw tej kobiety, prokurator okręgowy dostosował zarzuty, aby odpowiadały nowym kłamstwom. Żeby było jasne, nie ma żadnych nowych zarzutów wobec pana Majorsa – powiedziała Chaudhry.

Chociaż zarzuty wobec Majorsa pozostają takie same, to prokurator okręgowy dotarł do nowych okoliczności i zeznań ofiar. Poszkodowana kobieta miała rzekomo doznać urazu prawego ramienia, a nie tylko prawego ucha i palca, jak wcześniej podawano. Dodatkowo zeznała, że została wepchnięta do samochodu przez aktora. Skarga nie obejmuje już jednak stłuczeń i urazów szyi.