Absurdalny zarzut wobec Nintendo. PETA chce usunięcia kolczyka z nosa Krowy w Mario Kart World

Organizacja PETA, znana z obrony praw zwierząt, wystosowała apel do Nintendo o usunięcie kolczyka z nosa Krowy – jednej z postaci w grze Mario Kart World. „Wiemy, że Mario Kart World to tylko gra – i właśnie dlatego kolczyk z nosa Krowy musi zniknąć” – podkreśla PETA. Czy mamy do czynienia z absurdalnymi zarzutami?

PETA atakuje Nintendo – chce usunięcia kolczyka z nosa Krowy w Mario Kart World

W oficjalnym oświadczeniu organizacja zaznaczyła, że żadna prawdziwa krowa nie miałaby „głupiego uśmiechu”, gdyby była zmuszana do noszenia kolczyka. Według PETA to „narzędzie okrucieństwa, które powoduje długotrwały ból i dyskomfort”. W liście skierowanym do prezesa Nintendo, Shuntaro Furukawy, organizacja tłumaczy, że kolczyki z nosa są przebijane siłą przez jedną z najbardziej wrażliwych części ciała zwierzęcia i często wykorzystywane do jego kontrolowania „aż do śmierci”.