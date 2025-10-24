Johnny Depp wcieli się w jednego z najważniejszych bohaterów literatury. Aktor wraca do Hollywood

Reżyser Ti West, znany z trylogii horrorów X, Pearl oraz MaXXXine, przygotowuje dla wytwórni Paramount Pictures nowe, pełne napięcia spojrzenie na tradycyjną świąteczną historię. Źródła serwisu Nexus Point News ujawniły, że w głównej roli nowej Opowieści wigilijnej zobaczymy Johnny’ego Deppa. Hollywoodzki gwiazdor ma wcielić się w jednego z najbardziej rozpoznawalnych bohaterów literatury czyli zgorzkniałego Ebenezera Scrooge’a. Dla Deppa będzie to szczególnie ważny projekt gdyż stanowi powrót do dużych filmów studia po latach przerw i sporów medialnych.

Opowieść wigilijna – Johnny Depp zagra Ebenezera Scrooge’a w nowej adaptacji od Paramount Pictures

Za scenariusz odpowiada Nathaniel Halpern znany z oryginalnego i wizualnie wysmakowanego stylu w produkcjach Legion oraz Opowieści z pętli. Właśnie przy tym drugim tytule Ti West miał okazję z nim współpracować jako reżyser jednego z epizodów. Według przecieków obaj twórcy pracują nad filmem od dłuższego czasu w warunkach pełnej dyskrecji. Proces kompletowania obsady jest już w toku, a studio szykuje się do kolejnych ogłoszeń w najbliższych miesiącach.