Johnny Depp wcieli się w jednego z najważniejszych bohaterów literatury. Aktor wraca do Hollywood

Radosław Krajewski
2025/10/24 09:40
To będzie rola na miarę Johnny’ego Deppa?

Reżyser Ti West, znany z trylogii horrorów X, Pearl oraz MaXXXine, przygotowuje dla wytwórni Paramount Pictures nowe, pełne napięcia spojrzenie na tradycyjną świąteczną historię. Źródła serwisu Nexus Point News ujawniły, że w głównej roli nowej Opowieści wigilijnej zobaczymy Johnny’ego Deppa. Hollywoodzki gwiazdor ma wcielić się w jednego z najbardziej rozpoznawalnych bohaterów literatury czyli zgorzkniałego Ebenezera Scrooge’a. Dla Deppa będzie to szczególnie ważny projekt gdyż stanowi powrót do dużych filmów studia po latach przerw i sporów medialnych.

Opowieść wigilijna – Johnny Depp zagra Ebenezera Scrooge’a w nowej adaptacji od Paramount Pictures

Za scenariusz odpowiada Nathaniel Halpern znany z oryginalnego i wizualnie wysmakowanego stylu w produkcjach Legion oraz Opowieści z pętli. Właśnie przy tym drugim tytule Ti West miał okazję z nim współpracować jako reżyser jednego z epizodów. Według przecieków obaj twórcy pracują nad filmem od dłuższego czasu w warunkach pełnej dyskrecji. Proces kompletowania obsady jest już w toku, a studio szykuje się do kolejnych ogłoszeń w najbliższych miesiącach.

West zdobył renomę dzięki autorskiej trylogii grozy stworzonej dla A24. Filmy X, Pearl oraz MaXXXine przyniosły mu uznanie za odświeżenie konwencji slasherów. Do tej pory twórca koncentrował się przede wszystkim na kinie niezależnym i horrorowym, jednak nowa produkcja otwiera przed nim zupełnie nowy rozdział. Paramount liczy że kreatywne podejście reżysera sprawi iż świąteczna klasyka nabierze świeżego charakteru i trafi do współczesnych widzów.

Literacki pierwowzór powstał w 1843 roku i szybko zdobył status jednego z najważniejszych dzieł Charlesa Dickensa. Opowieść o skąpym kupcu którego nawiedzają duchy przeszłych przyszłych i obecnych świąt była adaptowana niezliczoną ilość razy. Bohater trafiał zarówno na scenę teatralną jak i do animacji musicali, spektakli telewizyjnych czy kinowych hitów.

Rozpoczęcie zdjęć zaplanowano na początek 2026 roku. Paramount już teraz traktuje projekt jako jedną z przyszłych gwiazd świątecznego repertuaru, a nazwisko Deppa z pewnością dodatkowo wzmocni zainteresowanie.

Źródło:https://www.nexuspointnews.com/post/exclusive-ti-west-is-set-to-direct-a-christmas-carol-film-for-paramount-with-johnny-depp-set-to-star

Popkultura
film
ekranizacja
Paramount Pictures
Johnny Depp
Ti West
film świąteczny
Opowieść wigilijna
Charles Dickens
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

