John Wick 4 z pierwszymi opiniami. Czy fani będą zadowoleni z nowej części?

Już pod koniec marca do kin trafi czwarta część Johna Wicka. Niedawno najnowszy film z Keanu Reevesem otrzymał kilka zapowiedzi, na których fani mogą zobaczyć nowe sceny. Minionej nocy w Londynie odbyła się premiera filmu, po której zeszło embargo na pierwsze wrażenia. Większość widzów zachwycona jest Johnem Wickiem 4, który odpowiednio wykorzystuje bardzo długi metraż, po brzegi wypełniając go akcją.

John Wick 4 – pierwsze reakcje po premierze

Padają stwierdzenia, że to najlepszy film akcji od wielu lat, który przebija wszystko to, co widzieliśmy w trzech poprzednich częściach. Reżyser Chad Stahelski kolejny raz zaskakuje odważnymi scenami kaskaderskimi, które prezentują się obłędnie na ekranie. Widzowie szczególnie zachwycają się scenami akcji, ale również wiele ciepłych słów pada pod adresem odtwórców głównych ról, nie tylko Keanu Reevesa, ale również Donniego Yena. Wybrane reakcje znajdziecie poniżej.

Bardzo podoba mi się #JohnWick4 ! Niesamowite jest przypomnieć sobie, że wielkie filmy z dużych franczyz mogą tak (dobrze) wyglądać. Dan Lausten, masz moje serce, mój miecz, cokolwiek. Nie czułam długiego metrażu, możesz zignorować lore (kogo to obchodzi!!). Jest jedna (1) rzecz, której nienawidzę (ponieważ jest głupia).

#JohnWickChapter4 jest świetne. Dosłownie musiałem zbierać szczękę z podłogi od niektórych szalonych i pomysłowych scen akcji. Nie jesteś przygotowany na to, co Keanu tam robi. Również Donnie Yen zachwyca Nie mogę się doczekać, aby zobaczyć to ponownie.

Miałem zastrzeżenia co do prawie trzygodzinnego metrażu Johna Wicka: Rozdział 4, ale film na to zasługuje. To epicka gra z inteligentnym tempem, która nigdy nie pozwala, by akcja była wyczerpująca, a sceny akcji są fenomenalne. Świetna obsada nowicjuszy w serii, ale Donnie Yen jest MVP.

John Wick: Rozdział 4 jest absolutnie OGROMNY. Tak, jest długi, ale jego skandalicznie dobre sceny akcji z nawiązką to rekompensują. Zręczny, brutalny i stylowy epicki film akcji, w którym Keanu Reeves posuwa się dalej niż wcześniej, i zawiera momenty, o których fani będą dyskutować...

#JohnWick4 trzygodzinny czas trwania ma sens, gdy idziesz *tak* ostro. Trzeci akt... po prostu wspaniały.

#JohnWick4 to najlepszy film, jaki widziałam od wieków! To jest jak grecka epopeja, która jest, tak, pełna niezrównanej akcji, a niektóre sceny są fenomenalne. Ale jest też o związkach i miłości. Co za zapierająca dech w piersiach, rozdzierająca serce historia! Nie mogę się doczekać, kiedy znów to zobaczę.

Jeden z najwspanialszych filmów akcji, jakie kiedykolwiek nakręcono, #JohnWick4 przewyższa wszystkich 3 swoich poprzedników pod względem narracji, zakresu i stawek, niezliczonych zdumiewających scenografii, trudno pojąć, że wszystko to zawarte jest w jednym filmie, piekielnie ekscytujące zakończenie serii (?) 9,5/10

