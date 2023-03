John Wick 4 już z pierwszymi recenzjami. Szykuje się najlepsza odsłona serii

Podobnie jak we wcześniejszych opiniach, również recenzje podkreślają, jak John Wick 4 przekracza kolejne granice w scenach akcji, szczególnie w tych z udziałem wielu kaskaderów. Dzięki temu produkcja wzbudza jeszcze więcej emocji i dostarcza więcej rozrywki niż poprzednie trzy części. Krytykom nie przeszkadza również długi metraż, który ma być w pełni wypełniony dynamicznymi i efektownymi scenami, które sprawiają, że czwarta część jest większa od swoich poprzedniczek. Niektórzy są zachwyceni, jak film, przy tak kiepskiej fabule, stawiającej wyłącznie na akcję, może tak dobrze działać, dostarczając mnóstwo zabawy w prawie trzygodzinnej produkcji. Zdaniem wielu to najlepsza część tej serii.

Do sieci trafiły pierwsze recenzje Johna Wicka 4, które zwiastują prawdziwy hit. Już wcześniejsze opinie po premierze czwartych przygód Johna Wicka obiecywały, że i tym razem seria podtrzyma wysoką passę i dostarczy wiele rozrywki widzom. Potwierdzają to recenzje, które są bardzo optymistyczne. W serwisie Rotten Tomatoes John Wick 4 ma 88% pozytywnych opinii z 26 recenzji, przy średniej ocenie wynoszącej 8,1/10. Wysoki wynik film osiągnął także na Metacritic , gdzie z 14 recenzji średnia ocena to 77/100.

Jeżeli gdzieś pojawiają się słowa krytyki, to w kierunku „powtórki z rozrywki”. John Wick 4 powstał z myślą o fanach poprzednich części, więc widzowie, którzy do tej pory nie byli zainteresowani tą serią, nie mają w nowej odsłonie czego szukać. Tym razem recenzenci poświęcili więcej miejsca na narzekania na fabułę, która jest jeszcze bardziej pretekstowa niż w poprzedniczkach. Jedna z osób stwierdziła nawet, że franczyza zaczyna przypominać superbohaterską serię, co nie jest pozytywnym sygnałem dla kolejnych odsłon.

Czysta moc, John Wick 4 jest równie ekscytujący, co wyczerpujący. Dzięki temu szalenie satysfakcjonującemu światowemu tour de force, Wick Reevesa wykracza poza status ikony, dostarczając doskonałe, miażdżące crescendo do jednej z największych serii akcji w historii kina. To czyste złoto – The Playlist, 10/10.

Niesamowicie zainscenizowane sceny, rewelacyjna obsada i stylowa scenografia łączą się w mistrzowską lekcję nowoczesnej akcji – IGN, 10/10.

Większy, odważniejszy, dłuższy i zawierający niemal bardziej spektakularne sceny akcji niż niejeden film, ten epicki akcyjniak praktycznie na nowo definiuje gatunek – The Hollywood Reporter, 9/10.

Podczas gdy Wick kroczy ścieżką stoickiej destrukcji na kilku kontynentach, długoletni reżyser serialu Chad Stahelski, niegdyś zastępca Reevesa i wieloletni koordynator kaskaderów, zabiera się do tego, co kocha najbardziej: kreatywnych zabójstw, błyskawicznego zamka błyskawicznego kody i nieobliczalną liczbę ciał – Entertainment Weekly, 8,3/10.

Film jest pomyślany jako świadomie przesadzony prezent dla fanów „Johna Wicka” i na tym poziomie to się udaje – Variety, 8/10.

Niezależnie od tego, czy chodzi o karykaturalnego złoczyńcę Skarsgarda, czy też efektowne ukłony reżysera w stronę Lawrence'a z Arabii i Sergio Leone, Rozdział 4 to zwykłe przebieranki, a nie poczucie jak prawdziwy bogaty, angażujący epos – Screen Daily, 6/10.