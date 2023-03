Pierwsza wersja Johna Wicka 4 była bardzo długa. Dłuższa niż nowy Avatar

Jakiś czas temu dowiedzieliśmy się , że John Wick 4 jest najdłuższym filmem z serii; trwa 2 godziny i 49 minut. Okazuje się jednak, iż pierwsza wersja produkcji była jeszcze dłuższa, co zdradził Chad Stahelski, reżyser wszystkich części serii – w tym najnowszej – w rozmowie z dziennikarzami serwisu IndieWire .

(...) Po pierwszym montażu film trwał 3 godziny i 45 minut. I to naprawdę było czuć, że tyle trwał. Pomyślałem wtedy: “Och, mamy przerąbane.” (...) Doszedłem do momentu, kiedy wycinałem wszystkie myśli czy pomysły, które bohaterowie zdążyli wyrazić wcześniej. TO bardzo liniowa historia, więc nie było możliwości przestawiania czy reorganizajci scen. Po prostu odsiewaliśmy to, czego nie potrzebowaliśmy.