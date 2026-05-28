Dokładnie 12 lat temu swoją premierę miał jeden z najważniejszych filmów science fiction. Fani wciąż czekają na kontynuację

Wbrew niedawnym doniesieniom druga część wciąż nie ruszyła z produkcją.

W 2014 roku do kin trafił film, który początkowo nie wzbudził gigantycznego zainteresowania widzów, ale z czasem urósł do rangi jednego z najciekawszych widowisk science fiction ostatnich lat. Na skraju jutra obchodzi właśnie 12. rocznicę premiery. Na skraju jutra – minęło dwanaście lat od premiery film, a kontynuacji nadal nie ma Produkcja w reżyserii Douga Limana opowiadała historię majora Williama Cage’a, granego przez Toma Cruise’a. Bohater zostaje wrzucony na front wojny przeciwko obcej rasie, mimo że nie posiada żadnego doświadczenia bojowego. Po śmierci podczas pierwszej misji odkrywa jednak, że utknął w pętli czasowej i musi przeżywać ten sam dzień w nieskończoność. Z pomocą legendarnej wojowniczki Rity Vrataski, w którą wcieliła się Emily Blunt, Cage próbuje znaleźć sposób na pokonanie kosmitów i przerwanie cyklu.

Film bazował na japońskiej powieści All You Need Is Kill autorstwa Hiroshiego Sakurazaky, ale bardzo szybko wypracował własną tożsamość. Produkcja wyróżniała się dynamiczną akcją, pomysłowym wykorzystaniem motywu pętli czasowej oraz wyjątkowo dobrze poprowadzonym duetem głównych bohaterów. Widzowie i krytycy chwalili również sposób, w jaki film łączył militarne science fiction z elementami humoru i kina akcji. Choć dziś Na skraju jutra uznawane jest za jedno z najlepszych widowisk sci-fi XXI wieku, w momencie premiery nie stało się wielkim kinowym przebojem. Film zarobił na całym świecie około 370 milionów dolarów przy budżecie szacowanym na 178 milionów dolarów. Wynik był przyzwoity, ale nie spełnił ogromnych oczekiwań wytwórni. Produkcja znacznie lepiej poradziła sobie jednak po premierze cyfrowej i na rynku VOD, gdzie zdobyła status filmu kultowego.

Na przestrzeni lat dzieło Douga Limana zebrało również bardzo wysokie oceny. Krytycy doceniali przede wszystkim tempo narracji, kreatywność scenariusza oraz świetne role Cruise’a i Emily Blunt. Wiele osób do dziś wskazuje Na skraju jutra jako przykład blockbusterowego science fiction, które potrafiło połączyć widowiskowość z naprawdę ciekawym pomysłem. Wpływ filmu na gatunek science fiction okazał się zresztą większy, niż mogło się początkowo wydawać. Produkcja spopularyzowała motyw pętli czasowej w kinie akcji i science fiction nowej generacji, inspirując późniejsze filmy oraz seriale eksperymentujące z podobną konstrukcją fabularną. Wiele współczesnych widowisk sci-fi korzysta dziś z podobnego podejścia do narracji, stawiając na wielokrotne powtarzanie wydarzeń i rozwój bohatera poprzez kolejne „restarty”. Od lat mówi się również o kontynuacji filmu. Projekt funkcjonował pod roboczym tytułem Live Die Repeat and Repeat, a zarówno Tom Cruise, Emily Blunt, jak i Doug Liman wielokrotnie podkreślali, że chcą wrócić do tego uniwersum. Problemem pozostają jednak napięte harmonogramy gwiazd oraz trudności związane z dopracowaniem scenariusza. Mimo licznych zapowiedzi i kolejnych deklaracji, sequel wciąż nie doczekał się rozpoczęcia zdjęć. Fani od ponad dekady czekają więc na moment, w którym jedna z najbardziej cenionych marek science fiction ostatnich lat w końcu otrzyma upragnioną kontynuację.

