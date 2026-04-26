Joel wróci do The Last of Us? Troy Baker nie ma wątpliwości

O marce The Last of Us ostatnimi czasy częściej słyszymy raczej z uwagi na serial niż na grę. Niemniej mimo upływu czasu jeden temat nie słabnie.

Joel Miller to jedna z ikon The Last of Us. Niemniej zarówno w growym pierwowzorze, jak i w późniejszej serialowej adaptacji postać ta ginie. Tym samym można odnieść wrażenie, że historia tej postaci dobiegła już końca. A może niekoniecznie? Odmiennego zdania jest bowiem Troy Baker, który w grach Naughty Dog użyczył Joelowi swojego głosu . Co więcej, według niego bohatera tego w przyszłości mogłaby odgrywać większa liczba aktorów, a nie tylko Pedro Pascal, który wycielił się w Millera w serialu od HBO.

Chodzi oczywiście o postać Joela . Doskonale znanego nawet tym, którzy niekoniecznie grali lub oglądali TLoU.

Mam nadzieję, że Pedro nie jest ostatnią osobą, która gra Joela. Chcę, aby ta postać była rozpowszechniana i interpretowana w różnych mediach: w telewizji, filmach, kolejnych grach czy komiksach. Cały czas widzę ludzi, którzy robią cosplay Joela... On wywarł ogromny wpływ.

To interesujące spostrzeżenia, szczególnie z uwagi na moment, w którym zostały wypowiedziane. Wszak twórca serii Neil Druckmann, twórca The Last of Us, sugerował niedawno, że mimo wszystko trzecia odsłona growych przygód w tym świecie finalnie postawnie. Dawnymi pomysłami na fabułę trzeciej odsłony podzielił się też były współpracownik Druckmanna, Gabriel Betancourt. Tak czy inaczej, bohaterką kolejnej produkcji byłaby prawdopodobnie Ellie, aczkolwiek nie można wykluczyć, że Joel powróciły np. w formie wspomnień i retrospekcji. Podobnie może być zresztą w serialu HBO.

Wiem na pewno, że nie widzieliśmy Joela po raz ostatni, czy to w wydaniu Naughty Dog, czy kogoś innego – podsumował Baker.

Tymczasem już latem mają ruszyć prace na planie 3. sezonu serialowego The Last of Us. Z kolei do obsady produkcji dołączyła aktorka, która wystąpiła w tegorocznym oskarowym hicie.