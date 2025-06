Joe Jonas wspomina kultowy odcinek South Parku: „Jako jedyny z braci go uwielbiałem”. W sierpniu pojawi się ich siódmy album

Joe Jonas wrócił wspomnieniami do głośnego odcinka South Parku, który parodiował Jonas Brothers i przyznał, że uznaje to za swoje „osobiste osiągnięcie”.

W rozmowie z Joshem Schererem w programie Last Meals na kanale Mythical Kitchen (cytowanej przez Entertainment Weekly), Joe zdradził, że jego podejście do satyrycznej kreskówki różniło się od opinii jego braci.

Chyba byłem jedynym z nas, który to kochał. Wtedy nie mieliśmy jeszcze grubej skóry, ale dla mnie to było przezabawne, bo oglądałem South Park i wiedziałem, na czym polega ich humor – oni śmieją się ze wszystkich! Jeśli komik cię parodiuje, to znaczy, że cię zauważył. To w pewien sposób wyróżnienie. A oni naprawdę się na nas poznęcali.

Joe, Kevin i Nick Jonasowie pojawili się w odcinku zatytułowanym The Ring, czyli podczas premiery 13. sezonu South Parku z marca 2009 roku. Odcinek powstał niedługo po premierze filmu Jonas Brothers: The 3D Concert Experience i przedstawiał trio namawiające swoje fanki do noszenia pierścieni czystości, wszystko z inicjatywy przemocowego „szefa” Disneya, czyli... Myszki Miki.

Joe jednak potrafił dostrzec w tej parodii więcej niż tylko kpiny z zespołu:

Tak naprawdę to Disney, a nie my, był głównym celem twórców. No bo powiedzmy sobie szczerze, dostać łomot od Myszki Miki to przecież zaszczyt! To jeden z moich ulubionych odcinków. Teraz, po latach, tylko się z tego śmiejemy. Uwielbiamy to. Dla mnie to zdecydowanie coś, czym mogę się pochwalić.

Co ciekawe, Joe nie jest już jedynym, który zmienił zdanie o odcinku. Nick Jonas w 2016 roku przyznał w sesji AMA na Reddicie, że początkowo nie był zachwycony: