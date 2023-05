Jeszcze więcej uporczywych reklam od YouTube. Obowiązkowe 30 sekund oglądania

YouTube wprowadza kolejną kontrowersyjną opcję. Tym razem dotyczą one widzów korzystających z aplikacji na telewizorach.

Lubicie oglądać YouTube na swoim smart TV? Wkrótce będzie mniej przyjemnie, ponieważ streamer doda do tej usługi niemożliwe do pominięcia 30-sekundowe reklamy do treści oglądanych na telewizorach. Teraz zamiast dwóch 15-sekundowych reklam, widzowie telewizyjni zobaczą jedną trwającą 30 sekund. Najlepsze filmy na platformie dostaną taką reklamę, której nie można będzie pominąć.