Po 20 latach dokończono historię bohatera Przyjaciół. Zaginione odcinki wreszcie zadebiutowały

Fani długo musieli czekać na zakończenie tej historii.

Ponad dwadzieścia lat po zakończeniu emisji serialu Przyjaciele, jedyny aktorski spin-off przeżywa swoją drugą młodość. Komedia Joey która przedstawia życie Joey’ego Tribbianiego po wyprowadzce z Nowego Jorku, doczekała się pełnego ogólnodostępnego wydania. Osiem epizodów z drugiego sezonu które przez lata można było obejrzeć jedynie w wybranych krajach lub w ogóle nie były dostępne, trafiły do sieci. Całość obejrzymy bezpłatnie na oficjalnym kanale Friends w serwisie YouTube. Joey – spin-off Przyjaciół odzyskał zaginione odcinki Serial debiutował w 2004 roku z ogromnymi oczekiwaniami, gdyż kontynuował historię jednego z najbardziej lubianych bohaterów sitcomu wszech czasów. Joey, w którego wcielił się ponownie Matt LeBlanc, opuszcza znany wszystkim Manhattan i przenosi się do słonecznego Los Angeles, aby podbić Hollywood i w końcu spełnić odwieczne marzenie o wielkiej karierze filmowej. Na ekranie towarzyszyli mu nowi bohaterowie, między innymi Gina, siostra Joey’ego grana przez Dreę de Matteo, Michael, czyli bratanek Paolo Costanzo oraz Alex, w którą wcieliła się Andrea Anders. Pojawia się także Jennifer Coolidge jako agentka tytułowego bohatera.

Choć premierowe odcinki osiągały przyzwoite wyniki oglądalności entuzjazm widzów stopniowo malał. Krytycy zauważali, że produkcji brakuje chemii między postaciami, która definiowała sukces Przyjaciół. W komentarzach często podkreślano, że Joey najlepiej radził sobie w grupie, ale już niekoniecznie jako główny bohater. Na popularność wpływała również mocna konkurencja telewizyjna, w tym programy muzyczne zdobywające rekordowe wyniki oglądalności.

GramTV przedstawia:

W efekcie zrezygnowano z emisji zanim dokończono drugi sezon, pozostawiając fanów z niepełną historią. Co ciekawe, drugi sezon widzowie mogli zobaczyć w całości w Irlandii, czy Brazylii, a w Kanadzie odcinki trafiły do wydania na DVD. Mimo to publiczność w wielu krajach, w tym w Stanach Zjednoczonych, przez prawie dwie dekady nie miała oficjalnego sposobu na obejrzenie całej historii. Udostępnienie kompletu czterdziestu sześciu epizodów stało się dużym wydarzeniem dla społeczności fanów. Widzowie ruszyli do komentarzy dzieląc się wspomnieniami i ponownie odkrywając mniej znaną odsłonę przygód Joey’ego. Choć finał nie zamyka wszystkich wątków, gdyż twórcy planowali kontynuację serialu, sam fakt, że w końcu można obejrzeć brakujące rozdziały jest traktowany jako swoisty prezent dla wielbicieli marki. Popularność Przyjaciół nie słabnie, a regularnie pojawiają się nowe pokolenia widzów które poznają serial dopiero dzięki usługom streamingowym. W tym kontekście powrót Joeya wydaje się idealnym uzupełnieniem dla osób chcących zobaczyć, co działo się z aktorskim marzycielem po pożegnaniu z nowojorskim gronem przyjaciół.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.