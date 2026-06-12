Epic Games Store rozdaje kolejną grę za darmo. Gratka dla fanów dungeon crawlerów

Ano nie ma, bo to właśnie Epic Game Store przychodzi z kolejną porcją rozdawnictwa. Tym razem mowa o produkcji mobilnej, a konkretnie o Guild of Dungeoneering Ultimate Edition. To wydana jeszcze w 2015 roku produkcja, za którą odpowiada irlandzkie studio Gambrinous – twórcy Cardpocalypse i Eyes of Hellfire. W tym wypadku mamy do czynienia z turowym dungeon crawlerem w edycji wzbogaconej o dodatki Pirates Cove oraz Ice Cream Headaches. Całość ozdobiona jest stylizowaną na ręcznie rysowaną grafiką, nadającą grze charakterystyczny sznyt. Jak zgarnąć własny egzemplarz za darmo? Szczegóły promocji poniżej.

Całkowicie przebudowane i zremasterowane Guild of Dungeoneering Ultimate Edition to turowy dungeon crawler z nietypowym zwrotem akcji: zamiast kontrolować bohatera, budujesz wokół niego podziemia. Używając kart dobranych z talii swojej Gildii, rozmieszczasz pokoje, potwory, pułapki i – rzecz jasna – łupy! W międzyczasie Twój bohater sam podejmuje decyzje, dokąd iść i z czym walczyć. Ale czy będzie wystarczająco silny, by stawić czoła najgłębszym lochom? Pomiędzy wyprawami zarządzasz swoją Gildią, budując nowe pokoje, aby przyciągnąć nowe klasy poszukiwaczy przygód i rozbudować swoje talie kart o potężniejsze przedmioty. Większa i lepsza niż kiedykolwiek – cała zawartość z dodatków Pirates Cove oraz Ice Cream Headaches jest teraz zawarta w grze za DARMO! Nie wspominając o nowych klasach, nowych potworach, nowych zadaniach i nowych skrzyniach pełnych łupów.

– cała zawartość z dodatków Pirates Cove oraz Ice Cream Headaches jest teraz zawarta w grze za DARMO! Nie wspominając o nowych klasach, nowych potworach, nowych zadaniach i nowych skrzyniach pełnych łupów. Personalizuj swoich poszukiwaczy przygód jak nigdy dotąd dzięki dziesiątkom nowych fryzur i akcesoriów, a także nowym cechom zwycięstwa, które pomogą im przetrwać odrobinę dłużej pośród niebezpieczeństw, jakie na nich rzucisz.

dzięki dziesiątkom nowych fryzur i akcesoriów, a także nowym cechom zwycięstwa, które pomogą im przetrwać odrobinę dłużej pośród niebezpieczeństw, jakie na nich rzucisz. Ulepszona mechanika gry i całkowity rebalans sprawią, że czas spędzony w gildiach i podziemiach będzie tak zabawny i przyjemny, jak jeszcze nigdy dotąd. Wysyłanie Ofiar na zatracenie nigdy nie było taką frajdą!

sprawią, że czas spędzony w gildiach i podziemiach będzie tak zabawny i przyjemny, jak jeszcze nigdy dotąd. Wysyłanie Ofiar na zatracenie nigdy nie było taką frajdą! Nowe teksty, animacje, muzyka i efekty dźwiękowe ożywiają podziemia oraz gildię bardziej niż kiedykolwiek. Strzeż się jednak, bo bard powraca ze swoją unikalną odmianą sarkazmu.

Epic Games Store z darmową grą z bohaterem AI

Na początek musicie posiadać urządzenie z systemem Android lub iOS, a na nim zainstalowane Epic Games Store, które znajdziecie pod tym adresem. To tam całkowicie bezpłatnie odbierzecie swoja kopię Guild of Dungeoneering Ultimate Edition. Trzeba mieć jednak na uwadze, że oferta jest ograniczona czasowo i trwa tylko do 18 czerwca 2026 roku do godziny 17:00 polskiego czasu.