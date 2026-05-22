Redditor wywołuje zwarcie ładowarką do kontrolera

Nowy Steam Controller od Valve jest dostarczany w zestawie ze Steam Controller Puck, czyli bezprzewodowym odbiornikiem 2,4 GHz, który działa również jako magnetyczna stacja ładująca.

Użytkownik stwierdził również, że nie wini Valve i nazwał incydent własną winą. Mimo to, nie jest to coś, co powinno dziać się tak łatwo.

Zgodnie z postem na Reddicie, user ładował Pixel Watch 4 w pobliżu Steam Controller Puck.

Puck przyciąga teraz uwagę po tym, jak użytkownik zgłosił zwarcie spowodowane przez metalowy pasek od smartwatcha.

Valve ostrzega przed tym w przewodniku po produkcie Steam Controller. Instrukcja informuje, że adapter bezprzewodowy, krążek ładujący oraz kontroler zawierają magnesy.

Ostrzega również, że metalowe przedmioty mogą być przez nie przyciągane i mogą powodować iskry, uszkodzenia mienia lub obrażenia ciała, jeśli znajdą się tam przed podłączeniem.

Ostrzeżenie łatwo przeoczyć, ponieważ znajduje się w dokumentacji bezpieczeństwa, której nikt nie czyta.

W codziennym użytkowaniu odbiornik może leżeć na biurku w pobliżu zegarków, telefonów, kluczy lub innych metalowych przedmiotów.

To właśnie wtedy odsłonięte styki mogą stać się problemem, jeśli metal połączy je, gdy puck jest podpięty do zasilania.