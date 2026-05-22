Redditor wywołuje zwarcie ładowarką do kontrolera

Nowy Steam Controller od Valve jest dostarczany w zestawie ze Steam Controller Puck, czyli bezprzewodowym odbiornikiem 2,4 GHz, który działa również jako magnetyczna stacja ładująca.
Valve szuka rozwiązania problemu.
Puck przyciąga teraz uwagę po tym, jak użytkownik zgłosił zwarcie spowodowane przez metalowy pasek od smartwatcha.
Zgodnie z postem na Reddicie, user ładował Pixel Watch 4 w pobliżu Steam Controller Puck.
Kiedy pasek zegarka dotknął odsłoniętych styków, zaczął „skwierczeć”. Ewidentnie je zmostkował.
Zgłoszone uszkodzenia miały charakter wizualny i dotyczyły odbiornika oraz paska zegarka.
Użytkownik stwierdził również, że nie wini Valve i nazwał incydent własną winą. Mimo to, nie jest to coś, co powinno dziać się tak łatwo.
Valve ostrzega przed tym w przewodniku po produkcie Steam Controller. Instrukcja informuje, że adapter bezprzewodowy, krążek ładujący oraz kontroler zawierają magnesy.
Ostrzega również, że metalowe przedmioty mogą być przez nie przyciągane i mogą powodować iskry, uszkodzenia mienia lub obrażenia ciała, jeśli znajdą się tam przed podłączeniem.
Ostrzeżenie łatwo przeoczyć, ponieważ znajduje się w dokumentacji bezpieczeństwa, której nikt nie czyta.
W codziennym użytkowaniu odbiornik może leżeć na biurku w pobliżu zegarków, telefonów, kluczy lub innych metalowych przedmiotów.
To właśnie wtedy odsłonięte styki mogą stać się problemem, jeśli metal połączy je, gdy puck jest podpięty do zasilania.
