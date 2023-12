Jestem legendą 2 już powstaje. Will Smith ujawnił kanoniczne zakończenie pierwszej części

Długo musieliśmy czekać na nowe informacje dotyczące Jestem legendą 2. Film został zapowiedziany jeszcze w marcu ubiegłego roku, ale dopiero w lutym bieżącego roku o kontynuacji wypowiedział się producent Akiva Goldsman, który porównał nadchodzący tytuł do The Last of Us. Po wielu miesiącach ciszy, spowodowanej również strajkami scenarzystów i aktorów, Will Smith ujawnił nowe szczegóły powstającego filmu. Aktor w ostatnią sobotę był gościem Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Red Sea w Jeddach w Arabii Saudyjskiej, gdzie opowiedział o etapie prac nad Jestem legendą 2 i potwierdził, które zakończenie oryginalnego filmu zostało uznane przez twórców za kanoniczne.