Jest data premiery filmu biograficznego Michael. Reżyserem jest Antoine Fuqua

Film powstaje na podstawie scenariusza Johna Logana, który pokazuje Michaela jako wielowymiarowego człowieka. Zobaczymy jak odbywała się jego droga do tronu Króla Popu. Będziemy obserwować triumfy oraz osobiste porażki i tragedie gwiazdora.

Niemal dokładnie rok temu dowiedzieliśmy się, że w tytułowej roli wystąpi Jaafar Jackson, 27-letni bratanek Michaela Jacksona. Piosenkarz i autor tekstów jest synem byłego członka Jackson 5 i aktora Jermaine'a Jacksona. Podobnie jak słynny przodek, Jaafar śpiewa i tańczy od 12 roku życia i wielokrotnie prezentował swoje sceniczne umiejętności.

To niesamowite, jak bardzo jest podobny do Michaela… brzmi jak on, tańczy jak on, śpiewa. To naprawdę niesamowite. Graham King, który jest fantastycznym producentem, znalazł go i przedstawił mi, co mnie zachwyciło. – mówił w jednym z wywiadów Antoine Fuqua.