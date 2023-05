Jesse Pinkman z Breaking Bad w Kingdom Come: Deliverance

Szczerze przyznam, że subskrybuję i regularnie sprawdzam kanał użytkownika eli_handle_b․wav na platformie YouTube. Przygotowane przez niego przeróbki oglądam z przyjemnością, wyczekując oryginalnych połączeń. Kreatywny twórca oddał w ręce fanów kolejną propozycję.

Jesse Pinkman w Kingdom Come: Deliverance – przeróbka

Bohaterem najnowszego wideo jest Jesse Pinkman znany z kultowego serialu Breaking Bad. Autor wideo uznał, że Jesse lepiej poradzi sobie w średniowiecznym świecie Kingdom Come: Deliverance niż przy boku Waltera i właśnie taką przeróbkę przygotował.



Nie pozostaje nam więc nic innego, jak zaprosić Was do obejrzenia zabawnego wideo i do rzucenia okiem na inne prace youtubera, które zebraliśmy poniżej: