Kevin sam w RE Village. Oto parodia, której nie da się odzobaczyć

Co jakiś czas w sieci lądują ciekawe filmiki, które łączą gry wideo z innymi dziełami popkultury, co często daje komiczny efekt. Wcześniej pisaliśmy chociażby o Lesliem Nielsenie w Detroit Become Human. Natomiast teraz autor kanału eli_handle_b․wav na YouTube podzielił się z internetem wideo o tytule Home Alone in Resident Evil Village. Nagranie publikujemy na samym dole.