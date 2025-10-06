Jeśli te plotki się potwierdzą, w wyczekiwanym remake’u słynnego fantasy zajdą spore zmiany w mitologii

Wygląda na to, że w nadchodzącym remake’u kultowego Nieśmiertelnego szykują się poważne modyfikacje w znanej fanom mitologii. Jak donosi znany informator Daniel Richtman, nowa wersja historii Connora MacLeoda ma nie tylko odświeżyć klasyczną opowieść, ale też mocno namieszać w relacjach między nieśmiertelnymi i tajemniczymi Obserwatorami.

Do sieci wyciekł opis fabuły Nieśmiertelnego

Według opisu fabuły, jaki przekazał Richtman, Connor po wiekach życia w cieniu będzie zmuszony ponownie chwycić za miecz. Współczesność nie daje mu spokoju – przeszłość wraca, a wraz z nią Kurgan, tym razem powiązany z organizacją tropiącą sekret wiecznego istnienia. W starciu, które ma rozstrzygnąć los całej ludzkości, MacLeod otrzyma wsparcie od swojego mentora Ramíreza oraz archeolożki Kate Bennett, próbującej odkryć prawdę o Nagrodzie, będącej czymś więcej niż tylko obietnicą mocy. Nowa wersja, co ważne, ma być o wiele mroczniejsza.