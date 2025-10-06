Jeśli te plotki się potwierdzą, w wyczekiwanym remake’u słynnego fantasy zajdą spore zmiany w mitologii

Do sieci wyciekł potencjalny opis fabuły nowego Nieśmiertelnego.
Wygląda na to, że w nadchodzącym remake’u kultowego Nieśmiertelnego szykują się poważne modyfikacje w znanej fanom mitologii. Jak donosi znany informator Daniel Richtman, nowa wersja historii Connora MacLeoda ma nie tylko odświeżyć klasyczną opowieść, ale też mocno namieszać w relacjach między nieśmiertelnymi i tajemniczymi Obserwatorami.
Do sieci wyciekł opis fabuły Nieśmiertelnego
Według opisu fabuły, jaki przekazał Richtman, Connor po wiekach życia w cieniu będzie zmuszony ponownie chwycić za miecz. Współczesność nie daje mu spokoju – przeszłość wraca, a wraz z nią Kurgan, tym razem powiązany z organizacją tropiącą sekret wiecznego istnienia. W starciu, które ma rozstrzygnąć los całej ludzkości, MacLeod otrzyma wsparcie od swojego mentora Ramíreza oraz archeolożki Kate Bennett, próbującej odkryć prawdę o Nagrodzie, będącej czymś więcej niż tylko obietnicą mocy. Nowa wersja, co ważne, ma być o wiele mroczniejsza.
Nowy Nieśmiertelny zapowiada poważne przetasowania w znanej fanom mitologii. Z przecieku wynika, że Obserwatorzy, dotąd neutralni kronikarze losów wojowników, tym razem mają działać czynnie — a część z nich prawdopodobnie połączy siły z Kurganem. To spora zmiana, bo burzy dotychczasowy porządek świata, w którym nieśmiertelni walczyli między sobą bez zewnętrznej ingerencji.
Równie ciekawie zapowiada się rola ludzi — archeolożka Kate Bennett nie będzie już biernym świadkiem, lecz kluczową uczestniczką wydarzeń, pomagając Connorowi odkryć tajemnicę wiecznego życia. Z kolei Ramírez, mentor bohatera, powróci w bardziej duchowej odsłonie, prawdopodobnie jako przewodnik po przeszłości i sumieniu MacLeoda.
Zdjęcia do filmu pierwotnie miały już trwać, ale z powodu kontuzji Henry’ego Cavilla, który wciela się w głównego bohatera, start produkcji został przesunięty na przyszły rok. Wiemy już jednak, że aktor dochodzi do siebie. Jeśli informacje Richtmana okażą się prawdziwe, fani mogą spodziewać się czegoś więcej niż zwykłego remake’u.
