Jesienne przygody w PlayStation Store. Ruszyła nowa wyprzedaż gier na PS4 i PS5

Mikołaj Ciesielski
2025/09/10 17:40
Użytkownicy konsol PlayStation mogą w niższych cenach kupić m.in. takie tytuły jak Baldur’s Gate 3, DOOM: The Dark Ages czy Split Fiction.

Koniec lata zbliża się wielkimi krokami, wieczory stają się coraz dłuższe, co sprzyja dłuższym posiedzeniom przed konsolą. Nic więc dziwnego, że w PlayStation Store pojawiła się nowa wyprzedaż zatytułowana Jesienne przygody, w ramach której przeceniono sporo gier na PlayStation 4 i PlayStation 5. W ramach wspomnianej promocji w niższych cenach kupić można m.in. takie tytuły jak Avatar: Frontiers of Pandora, Baldur’s Gate 3, Crash Bandicoot 4: Najwyższy Czas, DOOM: The Dark Ages, Grand Theft Auto V, Sniper Elite: Resistance czy Split Fiction.

Wyprzedaż Jesienne przygody w PlayStation Store kończy się 25 września 2025 roku o 00:59 czasu polskiego, a pełną listę przecenionych produkcji znajdziecie w cyfrowym sklepie Sony. Poniżej natomiast prezentujemy kilka ofert, na które naszym zdaniem warto zwrócić uwagę.

Wyprzedaż Jesienne przygody w PlayStation Store – wybrane oferty:

Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

