Jesienne przygody w PlayStation Store. Ruszyła nowa wyprzedaż gier na PS4 i PS5

Koniec lata zbliża się wielkimi krokami, wieczory stają się coraz dłuższe, co sprzyja dłuższym posiedzeniom przed konsolą. Nic więc dziwnego, że w PlayStation Store pojawiła się nowa wyprzedaż zatytułowana Jesienne przygody, w ramach której przeceniono sporo gier na PlayStation 4 i PlayStation 5. W ramach wspomnianej promocji w niższych cenach kupić można m.in. takie tytuły jak Avatar: Frontiers of Pandora, Baldur’s Gate 3, Crash Bandicoot 4: Najwyższy Czas, DOOM: The Dark Ages, Grand Theft Auto V, Sniper Elite: Resistance czy Split Fiction.
Wyprzedaż Jesienne przygody w PlayStation Store kończy się 25 września 2025 roku o 00:59 czasu polskiego, a pełną listę przecenionych produkcji znajdziecie w cyfrowym sklepie Sony. Poniżej natomiast prezentujemy kilka ofert, na które naszym zdaniem warto zwrócić uwagę.
Wyprzedaż Jesienne przygody w PlayStation Store – wybrane oferty:
- Alan Wake Remastered (PS4/PS5) – 16,35 PLN (zamiast 109 PLN)
- Assassin’s Creed Mirage (PS4/PS5) – 68,97 PLN (zamiast 229,90 PLN)
- Assassin’s Creed Valhalla (PS4/PS5) – 59,80 PLN (zamiast 299 PLN)
- Avatar: Frontiers of Pandora (PS5) – 84,75 PLN (zamiast 339 PLN)
- Baldur’s Gate 3 (PS5) – 239,25 PLN (zamiast 319 PLN)
- Crash Bandicoot 4: Najwyższy Czas (PS4/PS5) – 98,67 PLN (zamiast 299 PLN)
- Divinity: Original Sin 2 - Definitive Edition – 77,70 PLN (zamiast 259 PLN)
- DOOM: The Dark Ages (PS5) – 224,25 PLN (zamiast 299 PLN)
- Ghost of Tsushima: Director’s Cut (PS4/PS5) – 169,50 PLN (zamiast 339 PLN)
- Grand Theft Auto V (PS4/PS5) – 85,47 PLN (zamiast 259 PLN)
- Horizon Zero Dawn Remastered (PS5) – 131,40 PLN (zamiast 219 PLN)
- Kingdom Come: Deliverance 2 Gold Edition (PS5) – 252,85 PLN (zamiast 389 PLN)
- Marvel’s Guardians of the Galaxy (PS4/PS5) – 44,85 PLN (zamiast 299 PLN)
- Metro Exodus (PS4/PS5) – 19,35 PLN (zamiast 129 PLN)
- Prince of Persia: The Lost Crown (PS4/PS5) – 62,65 PLN (zamiast 179 PLN)
- Sekiro: Shadows Die Twice Edycja Gry Roku – 149,50 PLN (zamiast 299 PLN)
- Sifu (PS4/PS5) – 62,65 PLN (zamiast 179 PLN)
- Sniper Elite: Resistance (PS4/PS5) – 188,30 PLN (zamiast 269 PLN)
- Split Fiction (PS5) – 206,91 PLN (zamiast 229,90 PLN)
- The Last of Us Part I (PS5) – 169,50 PLN (zamiast 339 PLN)
