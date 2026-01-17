Jennifer Lawrence straciła szansę współpracy z Quentinem Tarantino, bo... nie była wystarczająco ładna?

Ciekawe, jak wtedy potoczyłaby się jej kariera. Jedna decyzja może zmienić wszystko.

Jennifer Lawrence zdradziła w podcaście Happy Sad Confused, że w swojej karierze przegapiła dwie szanse na współpracę z Quentinem Tarantino. Aktorka przyznała, że pierwszy raz dotyczyło to Nienawistnej ósemki. Propozycję wcielenia się w Daisy odrzuciła, a rola trafiła ostatecznie do Jennifer Jason Leigh, nominowanej później do Oscara.

Jennifer Lawrence nie zagrała u Quentina Tarantino, choć była taka szansa

“Odrzuciłam to. Nie powinnam była tego zrobić” – wspomina Lawrence, oceniając swoje decyzje z perspektywy czasu. Druga szansa pojawiła się przy Pewnego razu… w Hollywood. Choć Tarantino wyraził zainteresowanie, by aktorka zagrała w produkcji, w Internecie zawrzało: Lawrence miała rzekomo nie pasować fizycznie do roli Sharon Tate. Aktorka przyznaje, że reżyser wyraził zainteresowanie, ale po fali krytyki straciła szansę na rolę: