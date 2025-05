Jedna z nowych gier Naughty Dog miała zostać anulowana. Insider dzieli się szczegółami

Naughty Dog oficjalnie zapowiedziało Intergalactic na The Game Awards 2024, lecz wygląda na to, że nie wszystkie ich projekty dotrwały do premiery. Według najnowszych doniesień jeden z niezapowiedzianych tytułów dla jednego gracza został anulowany wcześniej w tym roku.

Naughty Dog – jedna gra anulowana, druga wciąż rozwijana

Jak donosi insider DanielRPK, anulowany projekt powstawał pod kierownictwem Vinita Agarwala, byłego reżysera skasowanego trybu sieciowego do The Last of Us. Gra była rozwijana od ponad roku, ale wciąż znajdowała się na wczesnym etapie produkcji. Po jej skasowaniu Agarwal miał opuścić studio. Warto dodać, że Neil Druckmann wcześniej wspominał, że The Last of Us Part II może być końcem tej serii.