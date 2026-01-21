Zaloguj się lub Zarejestruj

Jedna z najlepszych gier niezależnych do zgarnięcia za darmo na Steam. Gracze będą mieli aż dwie próby zdobycia prezentu

Radosław Krajewski
2026/01/21 13:50
Na taki hit warto polować.

Już dzisiaj o godzinie 18:00 czasu polskiego rozpocznie się kolejne rozdawnictwo od Lenovo. Tym razem Legion Gaming Community zaproponuje graczom darmowe klucze do gry DREDGE do wykorzystania na Steam. W przeciwieństwie do poprzednich edycji, tym razem prezent będzie można zdobyć oglądając transmisję na żywo.

Ostatnio informowaliśmy, że Lenovo ogłosiło tytuł kolejnej darmowej gry, która pojawi się już na początku lutego. Zanim będziemy mogli odebrać tamten prezent, już dzisiaj na stronie Legion Gaming Community startuje nowa oferta. Podczas transmisji na żywo, która rozpocznie o godzinie 18:00 i potrwa do 21:00, uczestnicy będą musieli zdobyć 1000 punktów kanału, co odpowiada 2 godzin oglądania transmisji, aby zdobyć klucz. Jeżeli nie zdobędziecie kodu na grę dzisiaj, również dzień później, czyli w czwartek 22 stycznia od godziny 18:00, będziecie mieli możliwość zgarnąć DREDGE za darmo. Więcej o szczegółach akcji napisano na oficjalnej stronie promocji.

DREDGE za darmo do zgarnięcia od Legion Gaming Community

Obejmij dowodzenie nad statkiem rybackim i eksploruj odległe wyspy oraz otaczającej je wody. Sprzedawaj zdobycze miejscowym i wykonuj zadania, aby dowiedzieć się więcej o burzliwej przeszłości każdego obszaru. Ulepsz wyposażenie statku, aby przeczesywać głębokie rowy morskie i przemierzać odległe miejsca. Pamiętaj, aby pilnować czasu: nie spodoba Ci się to, co czyha w mroku...

Zaczynając w nowym domu na odległym archipelagu „The Marrows”, wypłyń i przeczesuj głębiny morskie w poszukiwaniu ciekawych przedmiotów do zebrania i ponad 125 morskich stworzeń. Eksploruj każdy obszar, wykonując zadania i odwiedzając sąsiednie wyspy – każda z niepowtarzalnymi możliwościami, mieszkańcami i tajemnicami.

Niebezpieczeństwo czyha na każdym kroku – musisz uważać na ostre skały i rafy koralowe, choć największe zagrożenie czai się we mgle, która spowija morze nocą – czytamy w oficjalnym opisie gry.

Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

