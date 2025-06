Kultowa seria science fiction doczeka się nowej gry. To będzie duchowy następca Mass Effect

The Expanse: Osiris Reborn ma być tytułem flagowym Owlcat Games, przy którym pracuje niezależny zespół, niepowiązany z innymi projektami studia.

Od dawna marzyliśmy o stworzeniu sci-fi RPG o takiej skali, a The Expanse to idealne uniwersum, by tę wizję urzeczywistnić. To realistyczny i złożony świat, idealny do opowiadania historii, które lubimy – dojrzałych, z naciskiem na rozwój postaci, gdzie decyzje gracza naprawdę mają znaczenie. Nie możemy się doczekać, by podzielić się tym doświadczeniem z naszymi graczami i wkrótce zdradzić więcej – zwłaszcza że wiemy, iż fani mają już mnóstwo pytań - zaznacza Alexander Mishulin, dyrektor kreatywny Owlcat.