Zaloguj się lub Zarejestruj

Po 28 latach czeka nas wielki powrót zapomnianego science fiction? Aktor zdradził jakie są szanse na kontynuację

Radosław Krajewski
2026/03/16 15:10
0
0

To byłby jeden z najciekawszych powrotów po tylu latach.

Czy kultowy horror science fiction z końcówki lat dziewięćdziesiątych może doczekać się powrotu? Na ten temat wypowiedział się Elijah Wood, który po latach ponownie spotkał się ze swoim ekranowym kolegą Shawnem Hatosym. Rozmowa o dawnych czasach szybko zeszła na temat filmu Oni z 1998 roku i ewentualnej kontynuacji.

Oni – jakie są szanse na kontynuację zapomnianego horroru science fiction?

Aktor przyznał, że spotkanie z Hatosym było dla niego wyjątkowym momentem, gdyż ostatni raz widzieli się jeszcze w okresie promocji filmu pod koniec lat dziewięćdziesiątych. Jak wspomina, powrót do współpracy po tak długim czasie okazał się bardzo przyjemnym doświadczeniem. Naturalnie pojawił się również temat samego filmu i tego, czy projekt mógłby kiedyś doczekać się dalszego ciągu.

Wood zdradził, że w przeszłości pojawiały się pomysły na rozwinięcie historii znanej z filmu Oni. Według aktora planowano kiedyś sequel, jednak projekt nie został zrealizowany. Podkreślił jednocześnie, że z chęcią zobaczyłby powrót do tego świata i ponowne wykorzystanie postaci znanych z oryginalnej produkcji.

Świetnie było zobaczyć Shawna. Nie widziałem go od tamtych czasów. Myślę, że ostatni raz spotkaliśmy się podczas promocji Oni w 1997 albo 1998 roku. To była prawdziwa przyjemność zobaczyć go ponownie i znów razem pracować.

Tak, rozmawialiśmy o kolejnej części Oni. Pojawiło się kiedyś ogłoszenie o reboocie, ale nic z tego nie wyszło. Nie mam pojęcia, jakie są obecnie plany. Na pewnym etapie były pomysły na sequel. Myślę, że to byłoby świetne. Bardzo chciałbym zobaczyć, jak ktoś robi coś z tą marką i przywraca część tych bohaterów.

GramTV przedstawia:

Oni to film grozy z elementami science fiction opowiadający o grupie uczniów, którzy odkrywają, że ich szkoła została opanowana przez obcych przejmujących kontrolę nad nauczycielami oraz dyrekcją. Bohaterowie próbują powstrzymać inwazję, zanim tajemnicza infekcja dotrze do kolejnych uczniów. W obsadzie znaleźli się między innymi Josh Hartnett, Clea DuVall, Jordana Brewster oraz Usher.

Temat powrotu marki pojawia się w branży filmowej od kilku lat. W 2025 roku pojawiły się informacje, że nad nową wersją projektu może czuwać Robert Rodriguez, który współtworzył oryginalną produkcję. Scenariusz potencjalnego remake’u miałby przygotować Drew Hancock, a za realizację odpowiadałoby studio Miramax. Na ten moment nie ujawniono jednak żadnych szczegółów dotyczących obsady, daty produkcji ani kierunku, w którym miałaby podążyć nowa odsłona historii.

Źródło:https://comicbook.com/movies/news/28-years-on-elijah-wood-addresses-cult-sci-fi-sequel-chances/

Tagi:

Popkultura
film
science fiction
Elijah Wood
sci-fi
Oni
kontynuacja
The Faculty
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112