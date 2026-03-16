Po 28 latach czeka nas wielki powrót zapomnianego science fiction? Aktor zdradził jakie są szanse na kontynuację

To byłby jeden z najciekawszych powrotów po tylu latach.
Czy kultowy horror science fiction z końcówki lat dziewięćdziesiątych może doczekać się powrotu? Na ten temat wypowiedział się Elijah Wood, który po latach ponownie spotkał się ze swoim ekranowym kolegą Shawnem Hatosym. Rozmowa o dawnych czasach szybko zeszła na temat filmu Oni z 1998 roku i ewentualnej kontynuacji.
Oni – jakie są szanse na kontynuację zapomnianego horroru science fiction?
Aktor przyznał, że spotkanie z Hatosym było dla niego wyjątkowym momentem, gdyż ostatni raz widzieli się jeszcze w okresie promocji filmu pod koniec lat dziewięćdziesiątych. Jak wspomina, powrót do współpracy po tak długim czasie okazał się bardzo przyjemnym doświadczeniem. Naturalnie pojawił się również temat samego filmu i tego, czy projekt mógłby kiedyś doczekać się dalszego ciągu.
Wood zdradził, że w przeszłości pojawiały się pomysły na rozwinięcie historii znanej z filmu Oni. Według aktora planowano kiedyś sequel, jednak projekt nie został zrealizowany. Podkreślił jednocześnie, że z chęcią zobaczyłby powrót do tego świata i ponowne wykorzystanie postaci znanych z oryginalnej produkcji.
Świetnie było zobaczyć Shawna. Nie widziałem go od tamtych czasów. Myślę, że ostatni raz spotkaliśmy się podczas promocji Oni w 1997 albo 1998 roku. To była prawdziwa przyjemność zobaczyć go ponownie i znów razem pracować.
Tak, rozmawialiśmy o kolejnej części Oni. Pojawiło się kiedyś ogłoszenie o reboocie, ale nic z tego nie wyszło. Nie mam pojęcia, jakie są obecnie plany. Na pewnym etapie były pomysły na sequel. Myślę, że to byłoby świetne. Bardzo chciałbym zobaczyć, jak ktoś robi coś z tą marką i przywraca część tych bohaterów.
GramTV przedstawia:
Oni to film grozy z elementami science fiction opowiadający o grupie uczniów, którzy odkrywają, że ich szkoła została opanowana przez obcych przejmujących kontrolę nad nauczycielami oraz dyrekcją. Bohaterowie próbują powstrzymać inwazję, zanim tajemnicza infekcja dotrze do kolejnych uczniów. W obsadzie znaleźli się między innymi Josh Hartnett, Clea DuVall, Jordana Brewster oraz Usher.
Temat powrotu marki pojawia się w branży filmowej od kilku lat. W 2025 roku pojawiły się informacje, że nad nową wersją projektu może czuwać Robert Rodriguez, który współtworzył oryginalną produkcję. Scenariusz potencjalnego remake’u miałby przygotować Drew Hancock, a za realizację odpowiadałoby studio Miramax. Na ten moment nie ujawniono jednak żadnych szczegółów dotyczących obsady, daty produkcji ani kierunku, w którym miałaby podążyć nowa odsłona historii.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!