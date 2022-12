Jedenaście gier w Xbox Game Pass w grudniu. W tym oczekiwane produkcje

Dopiero co Microsoft ujawnił, że za kilka dni w Xbox Game Pass pojawi się LEGO Gwiezdne Wojny: Saga Skywalkerów, a na ujawnienie pełnej oferty na pierwszą połowę grudnia nie musieliśmy długo czekać. Tym razem subskrybenci otrzymają aż jedenaście gier, w tym trzy premierowe tytuły. Wśród nich wyczekiwana strzelanka High On Life oraz Hello Neighbor 2. Ponadto gracze będą mogli sprawdzić The Walking Dead: The Final Season oraz Hot Wheels Unleashed – Game of the Year Edition. Pełną listę znajdziecie poniżej.

Xbox Game Pass straci również jedenaście tytułów, które będą dostępne wyłącznie do 15 grudnia. Z biblioteki usługi znikną takie produkcje, jak Aliens: Fireteam Elite, Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age, Firewatch, Lake oraz Transformers: Battlegrounds.

Xbox Game Pass – nowości na pierwszą połowę grudnia 2022

Już dostępne - Eastward (konsole, chmura, PC)

Już dostępne - The Walking Dead: The Final Season (konsole, chmura, PC)

Już dostępne - Totally Reliable Delivery Service (PC)

6 grudnia - LEGO Gwiezdne Wojny: Saga Skywalkerów (konsole, chmura, PC)

6 grudnia - Hello Neighbor 2 (konsole, chmura, PC)

8 grudnia - Chained Echoes (konsole, chmura, PC)

8 grudnia - Metal: Hellsinger (Xbox One)

13 grudnia - High On Life (konsole, chmura, PC)

13 grudnia - Potion Craft (konsole, PC)

15 grudnia - Hot Wheels Unleashed – Game of the Year Edition (konsole, chmura, PC)

15 grudnia - Rainbow Billy: The Curse of the Leviathan (konsole, chmura, PC)

Xbox Game Pass – gry usuwane w połowie grudnia 2022