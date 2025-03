Jeden z oscarowych hitów zmierza do Amazon Prime Video. Już wkrótce trafi do oferty

Substancja stała się jednym z tegorocznych oscarowych hitów. Film został nominowany w pięciu kategoriach, w tym za najlepszy film oraz charakteryzację, za co zdobył jedyną statuetkę. Produkcja świetnie poradziła sobie również w kinach, zgarniając 77,3 miliona dolarów na całym świecie.

Czy marzysz czasem, by stać się lepszą wersją siebie? Tą samą, a jednak doskonalszą pod każdym względem? Spróbuj naszego nowego produktu o nazwie Substancja. Nic już nie będzie takie samo. Dzięki Substancji możesz stworzyć drugą siebie: młodszą, piękniejszą, perfekcyjną. Musisz pamiętać tylko o jednym, by dzielić czas między obie siebie, tę starą i nową. Tydzień dla jednej, tydzień dla drugiej. Idealna równowaga bez żadnych odstępstw. To proste, prawda? Jeśli nie spróbujesz naginać reguł, wszystko będzie dobrze – brzmi oficjalny opis filmu.