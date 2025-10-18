Jeden z największych kinowych hitów Warner Bros za chwilę trafi do HBO Max

Już tylko dni dzielą nas od premiery jednego z najoryginalniejszych horrorów tego roku na platformie HBO Max.

Ponad dwa miesiące subskrybenci HBO Max musieli czekać na ogłoszenie o dacie premiery filmu Zniknięcia na HBO Max. Warner Bros. oficjalnie potwierdziło, że jeden z najlepiej zarabiających produkcji tego roku trafi do biblioteki platformy już 24 października. Będzie więc to idealna propozycja do obejrzenia podczas tegorocznego Halloween.

Zniknięcia – data premiery na HBO Max

Historia opowiada o tajemniczym zniknięciu uczniów trzeciej klasy z małego miasteczka, których kamery rejestrują, jak opuszczają swoje domy dokładnie o 2:17 w nocy. Zdarzenie rozpoczyna spiralę paniki i pytań bez odpowiedzi, a los jedynego ucznia, który pozostał tego dnia w domu, staje się kluczem do rozwiązania tajemnicy.