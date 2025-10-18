Jeden z największych kinowych hitów Warner Bros za chwilę trafi do HBO Max

Już tylko dni dzielą nas od premiery jednego z najoryginalniejszych horrorów tego roku na platformie HBO Max.
Ponad dwa miesiące subskrybenci HBO Max musieli czekać na ogłoszenie o dacie premiery filmu Zniknięcia na HBO Max. Warner Bros. oficjalnie potwierdziło, że jeden z najlepiej zarabiających produkcji tego roku trafi do biblioteki platformy już 24 października. Będzie więc to idealna propozycja do obejrzenia podczas tegorocznego Halloween.
Zniknięcia – data premiery na HBO Max
Historia opowiada o tajemniczym zniknięciu uczniów trzeciej klasy z małego miasteczka, których kamery rejestrują, jak opuszczają swoje domy dokładnie o 2:17 w nocy. Zdarzenie rozpoczyna spiralę paniki i pytań bez odpowiedzi, a los jedynego ucznia, który pozostał tego dnia w domu, staje się kluczem do rozwiązania tajemnicy.
Film, który zadebiutował na dużym ekranie 8 sierpnia, szybko stała się jednym z największych zaskoczeń kinowego lata. Już w premierowy weekend zarobił ponad 43 miliony dolarów w Ameryce, a w kolejnych tygodniach przekroczył granicę 260 milionów dolarów na całym świecie.
GramTV przedstawia:
W obsadzie znaleźli się: Julia Garner, Josh Brolin, Alden Ehrenreich, Amy Madigan, Benedict Wong, Austin Abrams, June Diane Raphael oraz młody Cary Christopher, dla którego była to pierwsza rola w filmie pełnometrażowym. Produkcją zajęło się studio New Line Cinema we współpracy z Subconscious, Vertigo Entertainment oraz BoulderLight Pictures.
Reżyserem filmu jest Zach Cregger, który zyskał miano jednego z najciekawszych twórców współczesnego horroru, nie zwalnia tempa. Kolejnym projektem reżysera będzie nowa odsłona kultowej serii Resident Evil realizowana dla Sony.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!