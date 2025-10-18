Zaloguj się lub Zarejestruj

Jeden z największych kinowych hitów Warner Bros za chwilę trafi do HBO Max

Radosław Krajewski
2025/10/18 09:00
0
0

Już tylko dni dzielą nas od premiery jednego z najoryginalniejszych horrorów tego roku na platformie HBO Max.

Ponad dwa miesiące subskrybenci HBO Max musieli czekać na ogłoszenie o dacie premiery filmu Zniknięcia na HBO Max. Warner Bros. oficjalnie potwierdziło, że jeden z najlepiej zarabiających produkcji tego roku trafi do biblioteki platformy już 24 października. Będzie więc to idealna propozycja do obejrzenia podczas tegorocznego Halloween.

Zniknięcia
Zniknięcia

Zniknięcia – data premiery na HBO Max

Historia opowiada o tajemniczym zniknięciu uczniów trzeciej klasy z małego miasteczka, których kamery rejestrują, jak opuszczają swoje domy dokładnie o 2:17 w nocy. Zdarzenie rozpoczyna spiralę paniki i pytań bez odpowiedzi, a los jedynego ucznia, który pozostał tego dnia w domu, staje się kluczem do rozwiązania tajemnicy.

Film, który zadebiutował na dużym ekranie 8 sierpnia, szybko stała się jednym z największych zaskoczeń kinowego lata. Już w premierowy weekend zarobił ponad 43 miliony dolarów w Ameryce, a w kolejnych tygodniach przekroczył granicę 260 milionów dolarów na całym świecie.

GramTV przedstawia:

W obsadzie znaleźli się: Julia Garner, Josh Brolin, Alden Ehrenreich, Amy Madigan, Benedict Wong, Austin Abrams, June Diane Raphael oraz młody Cary Christopher, dla którego była to pierwsza rola w filmie pełnometrażowym. Produkcją zajęło się studio New Line Cinema we współpracy z Subconscious, Vertigo Entertainment oraz BoulderLight Pictures.

Reżyserem filmu jest Zach Cregger, który zyskał miano jednego z najciekawszych twórców współczesnego horroru, nie zwalnia tempa. Kolejnym projektem reżysera będzie nowa odsłona kultowej serii Resident Evil realizowana dla Sony.

Źródło:https://variety.com/2025/film/news/weapons-hbo-max-release-date-streaming-how-to-watch-1236499090/

Tagi:

Popkultura
data premiery
film
streaming
HBO
HBO Max
Warner Bros. Discovery
Zach Cregger
Weapons
Zniknięcia
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112