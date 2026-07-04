Solo Leveling wraca z nowym anime. Pokazano pierwszy zwiastun i ujawniono szczegóły

Jedno z najlepszych anime otrzyma nowy film.

Fani Solo Leveling wreszcie doczekali się konkretnej zapowiedzi powrotu jednej z najgłośniejszych anime ostatnich lat. Podczas panelu studia A1 Pictures na tegorocznym Anime Expo ogłoszono film Solo Leveling: Beyond the System, który ma kontynuować historię Jinwoo Sunga po finale drugiego sezonu, znanego pod tytułem Solo Leveling: Arise from the Shadow. Solo Leveling: Beyond the System – zapowiedziano nowy kinowy film Nie jest to jeszcze oficjalna zapowiedź trzeciego sezonu, na którą czeka spora część widzów, ale produkcja i tak powinna wzbudzić ogromne zainteresowanie. Crunchyroll planuje wprowadzić film do kin, a sama historia ma być bezpośrednim ciągiem dalszym wydarzeń z serialu. Ujawniono również angielski tytuł oraz nową grafikę promującą projekt, ale na konkrety dotyczące fabuły, obsady czy daty premiery trzeba jeszcze poczekać.

Za animację ponownie odpowiada A1 Pictures, studio znane między innymi z Sword Art Online. W produkcję filmu zaangażowane są Aniplex, Netmarble, D&C MEDIA, Kakao piccoma oraz Crunchyroll. Przy okazji zapowiedzi udostępniono także materiał koncepcyjny, który ma towarzyszyć pierwszej prezentacji projektu. Powrót Solo Leveling nie jest zaskoczeniem, gdyż anime od debiutu w 2024 roku cieszy się ogromną popularnością. Według wcześniejszych doniesień premiera pierwszego sezonu była tak dużym wydarzeniem, że zainteresowanie widzów miało doprowadzić do problemów z serwerami Crunchyrolla. Od tamtej pory historia Jinwoo Sunga, łowcy uznawanego niegdyś za najsłabszego na świecie, stała się jednym z najważniejszych tytułów współczesnego anime akcji.

GramTV przedstawia:

Drugi sezon zakończył się w momencie, w którym potęga bohatera była już nieporównywalnie większa niż na początku opowieści. Tajemniczy system, który pozwolił mu rozwijać umiejętności, uczynił z niego jedną z najważniejszych postaci w walce ludzkości o przetrwanie. Szczególnie mocno wybrzmiał wątek wyspy Jeju, opanowanej przez śmiercionośne mrówki. To właśnie tam Jinwoo wkroczył do akcji w chwili, gdy kolejni łowcy ginęli w starciu z potworami oraz ich królem, Beru. Bohater pokonał przeciwnika, a następnie dołączył go do swojej armii cieni. Solo Leveling ma już za sobą kinowy epizod. Wcześniej na dużym ekranie można było obejrzeć Solo Leveling: ReAwakening, czyli film kompilacyjny, który łączył fragmenty pierwszego sezonu z materiałem z drugiego. Było to rozwiązanie podobne do kinowych pokazów znanych z serii Demon Slayer czy Jujutsu Kaisen, gdzie widzowie otrzymywali większe, bardziej widowiskowe doświadczenie, ale niekoniecznie całkowicie nową historię. Na ten moment nie wiadomo, czy Beyond the System będzie pełnoprawną nową opowieścią, czy raczej kolejnym pomostem prowadzącym do następnego sezonu anime. Nie potwierdzono również, czy film przygotuje grunt pod trzeci sezon. Sama zapowiedź jasno pokazuje jednak, że marka Solo Leveling pozostaje jednym z priorytetów Crunchyrolla i Anipleksu, a Jinwoo Sung jeszcze nie powiedział ostatniego słowa.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.