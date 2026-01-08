Jeden z najważniejszych filmów science fiction w nowym zdjęciu. To będzie wielki powrót mistrza

Jeszcze przed ubiegłorocznymi świętami do sieci trafił pierwszy zwiastun Disclosure Day, czyli nowego filmu science fiction od Stevena Spielberga. Reżyser po wielu latach powraca do tematyki UFO i kosmitów, którą wcześniej eksplorował m.in. w Bliskie spotkania trzeciego stopnia, jak i E.T. Teraz do sieci trafiło nowe zdjęcie z filmu, na którym możemy zobaczyć, jak prezentuje się bohater grany przez Colina Firtha, noszący zagadkową aparaturę na głowie. Zdjęcie od razu wywołało sporo spekulacji wśród widzów w mediach społecznościowych. Niektórzy twierdzą, że to urządzenie do eksperymentów neurologicznych, inni zaś są przekonani, że ma to pomóc bohaterowi nawiązań kontakt z pozaziemską cywilizacją. Zdjęcie z Disclosure Day zobaczycie poniżej.
Disclosure Day – nowe zdjęcie z filmu
Jeśli dowiedziałbyś się, że nie jesteśmy sami, jeśli ktoś by ci to pokazał i udowodnił, czy by cię to przeraziło? Tego lata prawda będzie należeć do siedmiu miliardów ludzi. Zbliżamy się do… Dnia Ujawnienia – ujawnia pierwszy opis fabuły filmu.
