Jeden z najważniejszych filmów science fiction w nowym zdjęciu. To będzie wielki powrót mistrza

Jeśli dowiedziałbyś się, że nie jesteśmy sami, jeśli ktoś by ci to pokazał i udowodnił, czy by cię to przeraziło? Tego lata prawda będzie należeć do siedmiu miliardów ludzi. Zbliżamy się do… Dnia Ujawnienia – ujawnia pierwszy opis fabuły filmu.

Jeszcze przed ubiegłorocznymi świętami do sieci trafił pierwszy zwiastun Disclosure Day, czyli nowego filmu science fiction od Stevena Spielberga. Reżyser po wielu latach powraca do tematyki UFO i kosmitów, którą wcześniej eksplorował m.in. w Bliskie spotkania trzeciego stopnia, jak i E.T. Teraz do sieci trafiło nowe zdjęcie z filmu, na którym możemy zobaczyć, jak prezentuje się bohater grany przez Colina Firtha, noszący zagadkową aparaturę na głowie. Zdjęcie od razu wywołało sporo spekulacji wśród widzów w mediach społecznościowych. Niektórzy twierdzą, że to urządzenie do eksperymentów neurologicznych, inni zaś są przekonani, że ma to pomóc bohaterowi nawiązań kontakt z pozaziemską cywilizacją. Zdjęcie z Disclosure Day zobaczycie poniżej.

W głównych rolach zobaczymy Emily Blunt oraz Josha O’Connora, których bohaterowie jako jedni z pierwszych nawiązują kontakt z obcymi. W pozostałych rolach wystąpili: Colin Firth, Eve Hewson, Colman Domingo, Wyatt Russell oraz Henry Lloyd-Hughes.

Scenariusz powstał we współpracy z David Koeppem, czyli jednym z najczęstszych współpracowników Spielberga. To właśnie ten duet odpowiadał za takie tytuły jak Jurassic Park czy Wojna światów. W przypadku Disclosure Day reżyser zdaje się wracać do tematyki, która od dekad jest jednym z jego znaków rozpoznawczych, czyli fascynacji kosmosem i pytaniem o miejsce człowieka we wszechświecie.

Przypomnijmy, że premiera kinowa Disclosure Day została zaplanowana na 12 czerwca 2026 roku.