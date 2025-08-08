Jeden z najważniejszych bohaterów z komiksów o Batmanie pojawi się w nowym filmie. Fani długo na to czekali

Tej postaci brakowało zarówno w trylogii Mrocznego Rycerza, jak i w ostatnich odsłonach Batmana z Benem Affleckiem i Robertem Pattinsonem.

Batman 2 napotkał masę problemów w ostatnich latach, które opóźniły produkcję filmu. Według najnowszych doniesień Matt Reeves zamierza rozpocząć pracę na planie produkcji dopiero wiosną przyszłego roku. Obecnie dopracowywany jest scenariusz, w którym do historii ma zostać wprowadzony Robin. Batman 2 – w filmie pojawi się Robin Jak donosi branżowy insider Jeff Sneider, postać kultowego pomocnika Batmana pojawi się w scenariuszu drugiej części. Źródła opisują historię jako odważną i ambitną decyzję Reevesa oraz współscenarzysty Mattsona Tomlina.

Film ma zachować mroczny ton swojego poprzednika z 2022 roku, który zarobił 772 miliony dolarów na całym świecie, a jednocześnie rozszerzyć skalę opowieści w sposób, który ma zainteresować zarówno fanów, jak i hollywoodzkich twórców.

Prezes Warner Bros. Discovery, David Zaslav, niedawno potwierdził w liście do akcjonariuszy, że zdjęcia do The Batman Part II rozpoczną się już tej wiosny, a premiera kinowa planowana jest na 1 października 2027 roku. Dodał również, że film będzie kluczowym elementem 10-letniej wizji DC Studios, obok projektów pobocznych, takich jak serial Pingwin. Choć szczegóły fabularne pozostają tajemnicą, pierwsze opinie osób zaznajomionych ze scenariuszem sugerują, że „warto było czekać” i że jest to „odważny ruch” ze strony twórców. Jeśli doniesienia się potwierdzą, będzie to pierwsze pojawienie się Robina w aktorskim filmie o Mrocznym Rycerzu od czasu Batman i Robin z 1997 roku. Wprowadzenie tej postaci może nadać nowy wymiar mrocznej interpretacji Mrocznego Rycerza w wykonaniu Roberta Pattinsona, jednocześnie pozostając wiernym realistycznemu tonowi, który zdefiniował pierwszą część.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.