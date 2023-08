Jeden z najlepszych RPG-ów ostatnich lat dostępny za darmo. Kolejny prezent dla graczy na PC

Dopiero co informowaliśmy, że na Steama możecie zgarnąć kolejną darmową grę, a z propozycją własnego prezentu wyszła platforma Robot Cache, na której możecie zgarnąć prawdziwą perełkę. Sklep zaoferował swoim klientom Torment: Tides of Numenera, czyli jednego z najlepszych klasycznych RPG-ów i duchowym spadkobiercą Planescape: Torment. Za grę odpowiada studio inXile entertainment.

Torment: Tides of Numenera to duchowy następca Planescape: Torment, jednej z najbardziej uznanych i lubianych przez krytyków i graczy gier fabularnych wszechczasów. Torment: Tides of Numenera to jednoosobowa, izometryczna, narracyjna gra fabularna osadzona w uniwersum Numenera, stworzona przez zespół kreatywny odpowiedzialny za Planescape: Torment i wielokrotnie nagradzaną grę Wasteland 3.

Torment: Tides of Numenera za darmo na PC

Aby odebrać darmowe Torment: Tides of Numenera należy posiadać konto na stronie Robot Cache, a następnie przejść na kartę produktu i dodać grę do koszyka. Następnie sfinalizować transakcje upewniając się, że produkcja jest za darmo. Oferta ważna jest do 22 sierpnia.