Kolejna darmowa gra PC na Steam. Trzeba się pośpieszyć z odbiorem

W sklepie internetowym Fanatical wystartowała kolejna promocja, w której możecie odebrać grę całkowicie za darmo. Tym razem w ramach prezentu możecie zdobyć Unity of Command: Stalingrad Campaign, czyli strategię studia 2x2 Games z 2012 roku. Oferta ograniczona jest czasowo.

Unity of Command to innowacyjna strategiczna gra wojenna, która obejmuje całą kampanię Stalingradu na froncie wschodnim w 1942/43. Grywalna zarówno z perspektywy Osi, jak i sowieckich sił, stara się odtworzyć strategię, zaangażowane siły i ogólne napięcie tego kluczowego okresu II wojny światowej.

Kolejna darmowa gra do zdobycia na Steama

Jeżeli jesteście zainteresowani tym tytułem, to klucz Unity of Command: Stalingrad Campaign do wykorzystania na Steam odbierzecie z tej strony. Trzeba jednak posiadać konto w sklepie Fanatical i wyrazić zgodę na subskrybowanie newslettera. Oferta trwa tylko do końca 15 sierpnia lub do wyczerpania zapasów.