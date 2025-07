Jeden z najbardziej zaskakujących horrorów tego roku trafi już wkrótce na HBO Max

Jeśli nie zdążyliście zobaczyć najnowszej odsłony serii Oszukać przeznaczenie w kinach, nadarza się doskonała okazja, by nadrobić zaległości. Szósta część cyklu pt. Oszukać przeznaczenie: Więzy krwi zadebiutuje na HBO Max już 1 sierpnia, wnosząc do domowych ekranów dokładnie to, co fani serii kochają najbardziej: kreatywną makabrę, ironiczny los i spektakularnie inscenizowane zgony.

Oszukać przeznaczenie: Więzy krwi – już w sierpniu na HBO Max

Tym razem cofamy się do początków. Stefanie, studentka nawiedzana koszmarnymi wizjami, wraca do rodzinnego miasta, by rozwikłać tajemnicę śmierci, która prześladuje jej rodzinę. Wierzy, że tylko odnalezienie jednej osoby może przerwać przeklęty cykl. Film obfituje w spektakularne sceny śmierci, będące wynikiem działania nie seryjnego mordercy, a fatum.