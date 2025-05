Jeden z najbardziej oczekiwanych seriali science fiction oceniony. Czy to najlepszy przedstawiciel gatunku w tym roku?

Ten tydzień będzie należał do nowych produkcji z gatunku science fiction. Oprócz czwartego sezonu Miłość, śmierć i roboty, swoją premierę będzie miała również ekranizacja bestsellerowej powieści sci-fi, czyli Pamiętniki Mordbota. Pod koniec kwietnia produkcja doczekała się nowego materiału promocyjnego, zawierającego kolejne sceny pochodzące z serialu, a teraz do sieci trafiły pierwsze recenzje, które zwiastują duży hit. Fani gatunku mają kolejne powody do radości.

Kroniki Mordbota – serial ma 100% pozytywnych recenzji z 14 opinii

W serwisie Rotten Tomatoes Kroniki Mordbota mają aż 100% pozytywnych recenzji z 14 tekstów. Przedział ocen w recenzjach to 7-9/10. Z kolei na Metacritic średnia nota to 76/100 z 7 opinii. Poniżej przeczytacie cytaty z wybranych recenzji.