Jeden z najbardziej oczekiwanych science fiction końca tego roku będzie finansową klapą? Ujawniono ogromny budżet filmu

Małe szanse, aby film cokolwiek zarobił.

Yorgos Lanthimos, reżyser znany z takich tytułów jak Biedne istoty, czy Faworyta, powraca z nowym filmem zatytułowanym Bugonia. To oryginalny projekt science fiction, który doczekał się premiery podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji, gdzie zebrał bardzo pochlebne opinie. Kontrowersje wzbudza jednak fakt, że produkcja miała kosztować aż 55 milionów dolarów, co wydaje się olbrzymią kwotą, jak na tak kameralny, pozbawiony akcji i wielu efektów specjalnych film. Bugonia kosztowała aż 55 milionów dolarów Większość historii rozgrywa się w jednym domu, co naturalnie rodzi pytania o to, na co dokładnie przeznaczono tak duże środki finansowe. Pojawiają się spekulacje, że Emma Stone, która ponownie współpracuje z Lanthimosem, mogła otrzymać znacząco wyższą gażę niż przy Biednych istotach, gdzie zarobiła około 7 milionów dolarów.

Dla porównania tamten projekt greckiego reżysera kosztował o blisko 20 milionów dolarów mniej, mimo że wymagał znacznie bardziej rozbudowanej scenografii i efektów specjalnych. Biedne istoty przyniosło wytwórni ponad 100 milionów dolarów przychodu na całym świecie. W przypadku Bugonii prognozy są znacznie mniej optymistyczne. Film zadebiutował w ograniczonej dystrybucji w Ameryce, uzyskując 690 tysięcy dolarów z 17 kin, zaś na pozostałych rynkach od piątku zarobił już 624 tysięcy dolarów, co przekłada się na solidny wynik, jak na ten rodzaj dystrybucji. W nadchodzący weekend produkcja trafi do szerszej publiczności, jednak analitycy przewidują, że może być trudno odzyskać choćby połowę poniesionych kosztów. Lanthimos nie raz udowodnił, że potrafi zamienić oryginalne pomysły w filmowe sukcesy, tym razem jego eksperyment może okazać się zbyt kosztowny.

GramTV przedstawia:

Historia opowiada o dwóch młodych mężczyznach opętanych teoriami spiskowymi, którzy porywają charyzmatyczną prezes wielkiej korporacji. Bohaterowie są przekonani, że kobieta w rzeczywistości jest kosmitką planującą zniszczenie Ziemi. Bugonia jest anglojęzycznym remakiem kultowego południowokoreańskiego filmu Save the Green Planet! z 2003 roku w reżyserii Janga Joon-hwana. Oryginał zyskał status dzieła kultowego dzięki nietypowemu połączeniu gatunków i przewrotnej fabule, a Lanthimos znany z upodobania do ekscentrycznych i niepokojących opowieści wydaje się idealnym twórcą, by przenieść tę historię na grunt zachodniego kina. Przypomnijmy, że Bugonia zadebiutuje w polskich kinach już 7 listopada.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.